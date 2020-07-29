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【保就業計劃】政府公布第六批逾1.1萬名領取補貼僱主 下周會向第七批約1.7萬名僱主發款

社會 14:23 2020/07/29

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「保就業」計劃秘書處會在本周內通知第七批約17,300名成功申請僱主，下周發放補貼。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主，發放工資補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。計劃秘書處自6月22日起至今已公布六批約120,600名領取工資補貼的僱主名單及相關資料。

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秘書處稱，將於本周內通知第七批約17,300名成功申請僱主，並於下周向他們發放約64億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約283,000。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12,500名申請者，秘書處已完成處理近九成收到的僱主申請。

秘書處正在處理餘下約18,300份申請的審批工作，提醒已收到電郵要求補交銀行或強積金資料的僱主，須在7月31日或之前補交資料。

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此外，秘書處將於下星期向第七批約3,900名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,960萬元。計及最新一批批核，七批合共約94,000名自僱人士會收到一筆過資助，涉及約7.5億元。

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責任編輯：徐紹軒

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