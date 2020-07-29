涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立

▲ 東九龍總區警員周振標今於東區裁判法院作供。（林欣樂攝）

今年1月1日民陣發起元旦大遊行，1名前大學客席講師疑於當日被搜出自製弩及尖木棒等，被控在公眾地方管有攻擊性武器，另又在住所內被搜出2把弩及膠箭等，被控有意圖管有攻擊性武器罪，涉案大學講師否認兩罪，案件今（29日）於東區裁判法院開審。警員供稱從被告背包搜出弩前，被告聲稱有關物品是畫架。

案發時為客席講師的被告岑嘉林（37歲），被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及1項有意圖管有攻擊性武器罪。控罪指他於2020年‪1月1日，在‪灣仔胡忠大廈外管有1把自製弩及20支木棒，另於黃大仙住所內管有2把弩及5支箭。

案件今開審，東九龍總區警員周振標作供指，案發當天下午4時許他看見被告與1名女子在‪灣仔胡忠大廈外，當時人流稀疏，被告當時行動怪異，左右張望，及後低頭行走，周遂與其他警員上前截查。

‪周續指，他於搜查其間發現被告背包內似乎有重物，遂向被告查問，被告稱是畫架，周搜查下發現涉案的弩，他當時認定物品是發射器，便問被告從何得來，被告指是朋友給予的。

‪辯方指周為何向被告發問前並沒有作出警誡，周回應指，他想先搜集更多證據。周承認事後在警員記事冊內補錄兩人對話，但未有讓被告簽名作實，是「做漏咗少少」。

‪庭上播放另外兩名警員在警察體育遊樂會室內射靶場內試射涉案弩及箭，結果有4支木棒射中發泡膠板，造成凹痕，而膠箭則無法射出。

‪裁判官裁定案件表證成立，基於食肆禁止堂食的新規例今開始實施，裁判官提醒在場人士不得使用法庭公共設施午膳，並將開庭時間由新例實施前的2時半，延長15分鐘至2時45分。

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記者：林欣樂