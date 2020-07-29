車房爆炸案技工否認誤殺　辯方指被告沒有預視到死亡風險

▲ 案件今（29日）於高等法院續審。（資料圖片）

2015年慈雲山車房爆炸誤殺案今（29日）於高等法院續審，辯方今於結案陳詞中指，控方並無證據證明閉路電視拍得被告進入車房後做什麼，被告可能只是上廁所或到閣樓，未必是修理涉案的士的石油氣缸。而爆炸一刻被告與其中兩名死者均站於車房門外，似乎3人都未有預視到死亡風險。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者，即車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及毗鄰玻璃店女東主伍靄霞，被告早前否認3項誤殺罪受審。

辯方今於結案陳詞中指，控方於審訊期間播放閉路電視片段，並指出被告於某個時段進入車房修理涉案的士的石油氣缸，包括拆除氣缸及排出石油氣等，而即使辯方接納如控方所指，一切工序均由被告負責，但被告又是否預視到會出現死亡風險？若陪審團認為被告預視到死亡風險而仍進行工序，即構成嚴重疏忽，否則控方則無法證明被告的嚴重疏忽。

辯方指出，爆炸發生前，被告與其中兩名死者，即車房東主胡漢偉及的士司機陳錦波均站在車房門外，「你認為佢會唔會預視到人哋同自己嘅死亡？同樣地，胡、陳兩人又有無諗到有死亡風險？」辯方指出似乎3人當時都沒有預視到死亡風險。

辯方又質疑陪審團是否能肯定被告於車房內做了什麼，因為根據專家證供，專家只指出「有人」拆除了的士石油氣缸等，「有人做，但唔一定係被告做。」而且坊間維修石油氣缸的做法，並非要修讀過第6類勝任人士課程的人才知道，因此被告有否修讀過相關課程，與他是否知道坊間做法是兩回事。

至於控方指出胡作為東主，並不會親自維修汽車，因此案發當日維修涉案的士的人必然是被告。辯方則反駁指，從閉路電視片段可見，事發前胡曾經進出車房倒水，反映事發當日胡或有「落手落腳」維修的士。

對於控方指出被告曾消失於閉路電視片段中8分鐘，是在車房內排出石油氣，但辯方指出閉路電視當時亦拍不到胡，質疑控方說法的證據來源是什麼，加上被告進入車房可能只是上廁所或到閣樓，「點解唯一合理推論係佢入去處理氣缸？」

辯方又提醒陪審團需判斷的是誤殺罪，而非有沒有人違規、被告有沒有做任何危險程序或被告是否有專業資格，若然陪審團認為有疑點的話，疑點利益即應歸於被告。案件下午續審。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝