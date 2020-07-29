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【保就業計劃】秘書處至今收到229宗舉報 已分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗個案

社會 14:45 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「保就業」計劃秘書處至今收到229宗舉報，並已分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗個案。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）表示，至今已抽查近190間僱主機構，若僱員和公眾發現有僱主濫用或違反計劃條件，可向秘書處舉報。

【保就業計劃】政府公布第六批逾1.1萬名領取補貼僱主 下周會向第七批約1.7萬名僱主發款
 
而自秘書處於6月22日上載已領取工資補貼的僱主名單起至昨日（28日）為止，秘書處共收到229宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進個案，而政策創新與統籌辦事處成立的覆檢小組會檢視每一宗舉報個案的調查報告，完成調查後會通知舉報人有關結果。
 
秘書處又指，如有需要會將個案轉交相關執法部門跟進；若涉及勞資糾紛的投訴，秘書處會轉介勞工處跟進。秘書處至今分別向勞工處及海關轉介了26宗及1宗舉報或投訴個案。

【全日禁堂食】九龍灣打工仔「搵食」百態　公園聚餐未見保持社交距離

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責任編輯：徐紹軒

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