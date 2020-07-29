為新歌《天地分裂》調酒炮製「天使與魔鬼」　余香凝吳嘉熙自言性格似烈酒

▲ 余香凝吳嘉熙為新歌禮物調酒。

余香凝（Jennifer）與吳嘉熙 （Cheronna）早前首次合作推出創作新歌《天地分裂》，二人分別化身「天使」與「魔鬼」，更以對唱方式帶出天使與魔鬼爭鬥效果。

為配合《天地分裂》這首新歌，Jennifer與Cheronna早前特地去親手調製代表「天使」與「魔鬼」的酒。

▲ 兩位調酒新手笑料百出。

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雖然因疫情關係未能親身為新歌做宣傳，不過二人構思名為「天使與魔鬼」的酒，希望大家在聽這首新歌時和看MV時，可以從聽覺、視覺、味覺體會新歌背後的意思。

Cheronna表示︰「疫情期間，好多朋友都留在家中，知道不少朋友都會在屋企飲悶酒，所以我們為這首歌特別配製的『天使與魔鬼』。」

Jennifer則說︰「這個新歌禮物細細樽，大家不會易醉，可以邊飲酒又好放鬆地聽我們首歌。」

▲ 余香凝吳嘉熙坦言調製這兩杯別有意思。

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至於炮製「天使與魔鬼」當日，兩位調酒新手可謂笑料百出，雖然有調酒師在旁指點，但兩人經常忘記調製次序及搖酒姿勢，其中Cheronna搖完酒後，竟開不到搖酒杯，搞到她尷尬大笑，結果她與Jennifer輪流使出「大聖劈掛」，擾攘一輪後才成功把搖酒杯打開。

Jennifer透露首次調酒，直言調上癒，而Cheronna笑言已是第二人調酒，不過仍搞到雞手鴨腳，直言對調酒沒有天份。

▲ 余香凝吳嘉熙坦言調製這兩杯別有意思。

代表「天使」的Jennifer笑言兩款酒表裡不一，自己的性格與這杯酒非常相似，自言性格非常「勍」。

Jennifer笑說︰「天使的顏色是透明、純白、晶瑩剔透，但飲落口是兩回事，因為是用冬蔭公voka溝出來，所以睇落好清原來好辣。我外表睇落好似好乖，跟cheronna對比，佢就比較活潑頑皮，其實內裡我都好勍，我的性格都不惹少。」

至於代表「魔鬼」的Cheronna表示︰「酒睇落好濁，好似好難入口，但飲落去是略帶甜味。我表面（膚色）同這杯酒顏色差不多，但我一定不是甜，我覺得我勍的程度比『天使』這杯酒更辣，所以我覺得我是表裡如一。」

▲ 新歌禮物調酒「天使與魔鬼」。

二人坦言調製這兩杯別有意思，Jennifer表示︰「其實是配合首歌形象，平時形象好似天使般就是好人？或者她真的過得好開心？相反平時形象好似魔鬼，行為好自我，予人感覺好壞，她是否真是個壞人呢？就代表她生活不好呢？所以每一個選擇都是睇你自己，以及不可以單憑外表就去評價別人。」

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