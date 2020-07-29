立法會選舉擬延後一年　湯家驊稱或需人大釋法

新一波疫情影響到9月立法會選舉需要押後，據悉行政會譵拍板押後選舉1年，至明年9月才舉行。行政會議成員、資深大律師湯家驊接受電台訪問時指，押後選舉關係到新一屆立法會議員的任期，屆時或有需要由全國人大常委會處理，進行釋法。

《基本法》列明，立法會除第一屆任期外，每屆任期都是4年。湯家驊認為，押後選舉影響到新一屆議員的任期，有需要可提請全國人大常委會處理。他又舉出前特首董建華任期中段離任作例子，稱當時都是由人大常委會釋法，訂明中途上任的特首只能出任餘下任期，假如以同樣做法處理立法會選舉押後，相信下屆立法會議員任期只有3年。

湯家驊又指，押後選舉較長時間，可以引用《緊急情況規例條例》，或者《預防及控制疾病條例》處理，押後期間若有需要召開會議，例如處理施政報告、財政預算案等重要議程，則可以引用《立法會條例》第11條，令到立法會緊急會議，可在現屆議員任期完結後，至新一屆立法會換屆選舉前舉行。

中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪則指出，有國家在疫情下順利進行選舉，早前民主派初選亦沒有感染群組出現，相信當局可採取防疫情措施，例如延長選舉時間、郵遞投票等。他認為，立法會選舉相當重要，可借選舉解決現時的政治死結，而押後選舉一年亦有機會令香港被進一步制裁，假如要提請人大處理延期選舉問題，會予人法治進一步削弱的感覺，港府施政會更加困難。



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責任編輯：陳宛彤