【抗疫食材】富含榖胱甘肽有助抗炎護肺　營養師解構蘆筍功效：筍尖最有營

▲ 營養師伍雅芬（Arlene）最近分享抗疫食材「蘆筍」。

新冠肺炎疫情嚴峻，進食有營養的食材是增強免疫力的妙法。營養師伍雅芬（Arlene）最近分享一款抗疫食材，其中富含一種抗氧化素「榖胱甘肽」，能降低身體發炎反應，提升肺部功能，而這種食材就是蘆筍（asparagus）。

Arlene表示，提到增強免疫力時，許多人第一時間會想到多進食維他命C豐富的食物，但很少人會提及「榖胱甘肽」（glutathione）。

「榖胱甘肽」是一種抗氧化素。Arlene指出，許多研究證實這種抗氧化素能清除造成支氣管、肺部等發炎的自由基。

在一個針對患有肺部或支氣管疾病人士的研究發現，患有慢性阻塞性肺病的人，以及吸煙人士的血液中發現，他們血中的榖胱甘肽濃度明顯比健康人士少。

而只要他們補充足夠的榖胱甘肽，就可以降低發炎反應，提升肺部功能，因此亦證實只要身體存有足夠的榖胱甘肽，就能平衡免疫系統，維持防禦能力。

Arlene提到菠菜、椰菜花、秋葵都可取得榖胱甘肽，而眾多天然食物之中，就以蘆筍，特別是筍尖所含榖胱甘肽最高，是健康抗疫食材。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋