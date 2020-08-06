癌症是本港的頭號殺手，打從得知確診患癌症一刻，患者及其家人要面對種種難以宣之於口的心理負擔，更要面對治療、副作用、財政壓力等，還要為將來擔憂。治療方案固然重要，心靈的關顧同樣重要。

一直致力支援癌症家庭的香港防癌會，自2015年起獲香港賽馬會慈善信託基金撥款，推展「攜手同行」癌症家庭支援計劃（下稱「攜手同行」計劃），受助者反應非常正面。早前更獲香港賽馬會再撥款四千萬港元以展開第二期「攜手同行」計劃。

▲ 早前舉行的第二期計劃啟動禮，邀得(左至右)香港大學社會工作及社會行政學系思源基金講座教授陳麗雲教授、社會福利署署長梁松泰先生、基督教家庭服務中心主席關銳煊教授、香港防癌會會長梁智鴻醫生、香港賽馬會慈善事務部主管應鳳秀女士、香港防癌會主席朱楊珀瑜女士、雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會董事局主席李國謙先生、醫院管理局主席范鴻齡先生及銘琪癌症關顧中心執行總監關錦勳先生一同主持。

赫然確診晚期肺癌 收太太「情書」一起探討生死

現年70多歲的鄧先生正是「攜手同行」計劃的受惠者之一，他兩年前確診患上晚期肺癌，徬徨無助之際致電香港防癌會求助，在社工(個案經理)的開解下，終由消極變成積極。一直「擔起頭家」的鄧先生，患病後反要太太照顧，二人可說百感交雜卻又難以啟齒，幸得個案經理化身「傳聲筒」，令二人更明白對方的心意。

二人更積極參與「攜手同行」計劃的各項活動，如一起探討生與死的課程，鄧先生更收到太太的「情書」，令他非常感動。課程後，鄧先生面對「死亡」亦變得豁達，每日開心無憂，他現正積極接受治療，更獲轉介申請香港防癌會的「何鴻超教授紀念助醫計劃」，解決生死猶關的藥費問題。他感激香港防癌會的幫忙，更計劃做義工幫助更多同路人。

▲ 乳癌患者方太(中)及肺癌患者鄧先生(右二)分享受惠於「攜手同行」計劃的經歷驗和感受，當中特別提到護士(個案經理)不但主動跟進其身心狀況，亦提供情感支援及症狀護理資訊。

攜手同行 一對一家庭支援

香港防癌會主席朱楊珀瑜女士指出：「『攜手同行』計劃旨為癌症家庭提供一對一的個人化、全方位及全程的支援服務，專責個案經理(社工或護士)陪伴癌症患者及其家人走過確診、治療、康復、以至面對復發及晚期等各個階段。」

個案經理會因應個別病人情況，予以評估並轉介到香港防癌會的其他服務，如資助購買自費藥物的「何鴻超教授紀念助醫計劃」、「慈善愛心病床計劃」、「中醫藥資助計劃」以及「心願計劃」等，全方位支援癌症家庭。

▲ 朱楊珀瑜女士指：「我們十分感激香港賽馬會一直以來的支持，讓更多癌症家庭受惠。」

香港賽馬會慈善事務部主管(青年、教育及培訓、扶貧、復康、醫療)應鳳秀女士說：「馬會一直關注市民大眾的健康，亦相當重視對癌症患者及其家人的支援，從預防以至治療，都積極投入資源。」

▲ 應鳳秀女士表示：「我自己亦是癌症患者家屬，作為過來人，我亦深明癌症家庭的需要，因此十分欣賞『攜手同行』計劃的理念。」

社福機構攜手 服務覆蓋全港

除香港防癌會位於港島區的中心，計劃更邀得兩個社福機構成為夥伴機構，成立觀塘和大埔中心，令服務覆蓋全港九新界，更與香港生產力促進局合作展開電動巴士項目，將外展服務帶到偏遠地區。

基督教家庭服務中心主力服務九龍區的癌症家庭，聯繫多個地區伙伴，加強醫社合作，其中醫、營養師及臨床心理學家等跨專業團隊全方位支援癌患者及其家人。

▲ 基督教家庭服務中心透過舉辦同路人聚會、外展探訪、輔導、服務轉介等，讓癌患者及其家人得到及時的照顧。

雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會營辦大埔中心，秉承基金會「矜憫為懷」 的服務精神，力求照顧癌症家庭身、心、社、靈的需要，支援居於新界區（離島、荃灣及葵青區除外）的居民。

▲ 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會於醫院腫瘤科門診部設流動外展站，更快接觸有需要之癌症患者及家庭。

港大「綜合身心靈介入模式」 增進患者及其照顧者的互相了解 釋放負面情緒

「攜手同行」計劃強調全人關顧，香港防癌會與香港大學社會工作及社會行政學系聯手制訂針對香港癌症家庭的綜合身心靈（IBMS）介入模式。學系思源基金講座教授陳麗雲教授表示：「香港人較外國人內斂，即使確診患癌，也不會對親人表達內心感受，強行抑壓情緒。因此我們推出『綜合身心靈介入課程』，揉合西方的心理學、藝術治療，和東方的哲學傳統，並加上氣功、養生法、穴位按摩等，著重個人身、心、靈之間的聯繫，以及患者與照顧者的互動。」

▲ 陳麗雲教授表示：「癌症患者及其照顧者均對死亡存有恐懼，計劃幫助他們釋放這些負面情緒，增進彼此的了解和支持，大大改善關係。」

有興趣知道「攜手同行」計劃的詳情，請瀏覽「攜手同行」計劃網站（https://whih.cancersupport.org.hk/hk/）。

香港防癌會冀各界支援

本港癌症個案不斷攀升，疫情下經濟受挫，基層癌症患者更需支援，香港防癌會希望更多癌症家庭如鄧先生般，參加「攜手同行」計劃同時，更可受惠於香港防癌會其他服務，獲全面支援。有意捐款者可致電：3921 3821，或透過網上表格捐款 https://www.hkacs.org.hk/tc/donation_form.php

(資料由香港防癌會提供)