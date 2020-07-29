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【後生仔傾吓偈】馮盈盈失言稱中大殺妻教授是好男人　FYY被狠批道歉並解釋原因

娛樂 16:28 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮盈盈為日前於《#後生仔傾吓偈》中失言一事向觀眾道歉及解釋。

TVB節目《#後生仔傾吓偈》的環節「噩夢星期一」內，由馮盈盈（FYY）、陸浩明以及眾KOL齊齊討論轟動全港的大學教授殺妻案，可是馮盈盈於節目中指涉案的教授是好男人，隨即惹來批評。

馮盈盈事後為失言一事道歉及解釋，指自己只是反映部份網民的意見。

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馮盈盈和陸浩明為《#後生仔傾吓偈》的主持。（《#後生仔傾吓偈》截圖）

馮盈盈護中大教授

前晚（27日）播出的《#後生仔傾吓偈》大談曾經轟動一時的中大教授殺妻案，主持之一的馮盈盈說：「Open relationship嘛，我覺得他們反而很有責任心、承擔。」

馮盈盈又謂：「男方本身外面有其他人，並已想提出離婚，不過因子女關係而覺得要肩負起爸爸的責任去維持整個家，他簡直是犧牲小我、完成大我。大學教授本來可一走了之，但他卻選擇了照顧家人。」

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馮盈盈於《#後生仔傾吓偈》力撐大學教授後被批評。（《#後生仔傾吓偈》截圖）

馮盈盈被批評

FYY說罷，不少後生仔KOL都反對其意見，並著她先弄清楚教授的動機，別美化了整件事。可是她堅持己見指：「他想爭取自己的子女，是顧家好男人。」

不少網民認為馮盈盈顛倒是非黑白，狠批她於節目中亂噏。

馮盈盈為失言一事解釋。（馮盈盈IG圖片）

馮盈盈為失言解畫

事後，FYY就失言向媒體解釋本身不認同殺人，在節目上半部，馮盈盈已有強調案中事主犯下了嚴重罪行。

馮盈盈稱因為節目是要將不同人士的想法和觀念反映，而在資料搜集過程中，看見有網民對感情有如此想法，而她被安排在節目將網民提出過的愛情觀反映出來，讓觀眾從中作批判性思考。

不過她表示如果其言論令大眾覺得有混淆和誤會，下次會說明是「有網民在網上曾經提出過以下意見」，並為今次事件致歉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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