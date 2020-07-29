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【熱浪紀錄】酷熱警告生效逾417小時　天文台料未來兩三日降雨

社會 15:42 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

酷熱天氣警告由7月11日早上發出，至今已生效逾417小時。（程志遠攝）

七月天氣一直酷熱，酷熱天氣警告由7月11日早上發出，截至今日（28日）下午4時，已經超過417小時，是酷熱天氣警告自2000年推出以來，生效時間最長，打破2018年舊紀錄。

天文台稱，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，令本港今個月的溫度較高，雨量亦較少。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　累計個案料破三千宗

今個月本地溫度較高，雨量亦較少。（程志遠攝）

未來兩三日降雨　或助降溫

天文台今日中午稱，高空反氣旋正帶來普遍晴朗及酷熱天氣，尖沙咀天文台今日錄得最高氣溫34.9度。中午前後，高溫觸發的雷雨，為九龍帶來超過10毫米雨量。

本港下午及今晚預測有驟雨，初時局部地區有雷暴；下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，吹微風。

天文台展望，明日（30日）有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨增多及有雷暴，風勢較大。

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責任編輯：吳卓峰

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