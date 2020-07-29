【熱浪紀錄】酷熱警告生效逾417小時　天文台料未來兩三日降雨

▲ 酷熱天氣警告由7月11日早上發出，至今已生效逾417小時。（程志遠攝）

七月天氣一直酷熱，酷熱天氣警告由7月11日早上發出，截至今日（28日）下午4時，已經超過417小時，是酷熱天氣警告自2000年推出以來，生效時間最長，打破2018年舊紀錄。

天文台稱，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，令本港今個月的溫度較高，雨量亦較少。

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▲ 今個月本地溫度較高，雨量亦較少。（程志遠攝）

未來兩三日降雨 或助降溫

天文台今日中午稱，高空反氣旋正帶來普遍晴朗及酷熱天氣，尖沙咀天文台今日錄得最高氣溫34.9度。中午前後，高溫觸發的雷雨，為九龍帶來超過10毫米雨量。

本港下午及今晚預測有驟雨，初時局部地區有雷暴；下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，吹微風。

天文台展望，明日（30日）有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨增多及有雷暴，風勢較大。

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責任編輯：吳卓峰