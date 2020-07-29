警方：今年上半年錄3.2宗罪案增28% 反修例事件653人被控暴動罪

▲ 警務處公布2020上半年的罪案數字。（資料圖片）

警方公布今年上半年的罪案數字，全港共錄得32,345宗罪案，較去年同期的25,295宗，增加7,050宗，升幅27.9%；暴力罪案則有4,507宗，較去年同期增加537宗，上升13.5%，警方解釋是升幅主要涉及反修例事件相關的罪案增多。



與反修例事件相關的罪案，包括縱火、刑事毁壞、妨礙公安罪行等，合共增加1,479宗，升幅52.1%；警方認為，與反修例有關的暴力事件仍未完全平息、部分市民渲染了不守法意識、經濟轉差、全民戴口罩讓匪徒更易隱藏身份等負面因素，使到治安形勢難以在短時間內回復以往水平。



截至今年6月30日，與反修例事件相關的被捕人共9,216人。當中有3,725名學生，佔全部被捕人40.4%，而大專學生和中學生分別佔5成半和4成半。警方已檢控1,972人，當中被控暴動罪的有653人。須承擔法律後果的有252人，包括被判簽保守行為的有108人、被定罪的有141人，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毁壞、侮辱國旗、傷人、襲警及藏有攻擊性武器等，有57人已被判監禁，刑期由2星期至4年不等。大部份案件的司法程序正在進行中。另外，有16人經警司警誡處理。



警方稱，隨着香港警務處國家安全處成立，定必會全力調查執法，確保港區國安法在香港有效實施。

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責任編輯：蘇文軒