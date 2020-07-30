【好人好事】賣樓賣光女兒嫁妝救389隻流浪狗　前空姐無懼嘲諷：全賴女兒當我後盾

▲ 由2011年流浪家之家成立至今，Angela共拯救了389隻流浪狗。

這是一個無私奉獻的真實故事，主人翁是陳嘉怡(Angela)，香港流浪狗之家的創辦人。

今年剛好60歲的Angela，以前是位空姐，原本家住港島半山，9年前退休後搬往新界村屋，卻遇到不少震撼的畫面，全都跟流浪狗有關：流浪狗媽媽在暴雨下產子，雨水加血水混在一起，一隻剛出世的狗仔不幸被雨水浸死；有主人從私家車拋出狗隻，再踩油絕塵離開，被遺棄的狗仔無助的哀鳴。

Angela不忍這些悲劇天天發生，便賣樓及出售女兒嫁妝成立流浪狗之家，拯救這群無依的狗隻。「雖然我現在一無所有，但能救回389隻流浪犬的生命，絕對值得。」

▲ Angela（圖右）說當年最愛飛日本，一落機就跟其他空姐同事直奔市中心shopping。（被訪者提供）

一個人工作大半生，從職場退下來，理應是悠悠閒閒過日子，Angela原本也有同樣想法，不過人算不如天算，一切就由她搬往新界開始說起。「9年前退休，因想享受寧靜的生活，於是我便用上畢生積蓄買了兩間村屋。」

以為從此生活靜靜似是湖水，但在Angela居住的地方，卻出現一幕幕令她痛心的場面，「某天我見到漁護處捉了一隻流浪狗媽媽，當牠跟身邊一班狗仔BB分別時，傷心的流下眼淚。我又見過有人把剛出生的狗BB放在紙箱，棄置在垃圾站，剛有垃圾車來到，小狗跟垃圾一齊被剷上車，拿去堆田區活埋。」

餵流浪狗流下眼淚

種種悲痛的情況，Angela於心不忍，便開始施以援手，「有天我見到一隻流浪狗媽媽生完BB，於是我便拿食物餵牠，牠沒有食卻咬著跑走。第二日我再餵牠，牠又擔走食物，我便跟著牠了解甚麼事，原來牠跑回自己的家，裡面有一隻病得很嚴重的大狗，我估這是狗爸爸，牠便把食物吐出來讓狗爸爸及其他狗BB食。」

▲ Angela說每隻在流浪狗之家的狗仔，都會擁有自己的名字，讓牠們對狗場有歸屬感。(被訪者提供）

Angela看見這情景，更忍不住流下眼淚，「當時想在現今富裕的社會下，大家都豐衣足食，但這些弱勢的流浪狗卻得不到溫飽，令我十分難過，當時就思考如何去幫牠們。」

她左思右想，終於決定以實際行動支持，於2011年成立流浪狗之家，「原本我有兩間村屋，其中一間預留給女兒住，故只賣其中一間作狗舍的營運資金，但後來發現資金仍不足，女兒提議再賣掉另一間，及出售原本留給她作嫁妝的首飾及手錶，女兒給了我很大的支持。」

▲ Angela說幸得女兒一直支持，她才可以走到現在，故十分感激女兒。（被訪者提供）

由於資本有限，佔地1.1萬平方呎的狗場，場內的一磚一瓦均由Angela跟囡囡一起建立。有了狗場後，Angela便開始把流浪狗從街上救回來。「每隻狗都會進行身體檢查，一切正常後，便會做絕育手術，再安排住在狗舍裡。」

被親友視作精神病

Angela自言成立流浪狗之家的初期，面對不少困難，尤其在財政上。「每月開支都十分龐大，狗糧的消耗量很多，如有狗仔生病，還要帶牠看醫生。我試過銀包裡只剩下零錢，要等女兒月尾出糧才能維持得到。」

但更令Angela苦惱的，卻是親友的冷嘲熱諷，「我為了幫流浪狗，已瀕臨破產邊緣，有朋友竟說我患有精神病，更叫我去睇醫生。」更甚的是，就連親戚也看不起她，「我坐在一位親戚車內，他用充滿歧視的眼光望著我，話我身上有味，我當時忍不住喊，坐在我身旁的女兒輕輕拍我，叫我不要太介意。」

抹去眼淚過後，Angela不理人家的閒言閒語，繼續每天在狗場工作，「有一次我做到零晨四時，十分疲倦，坐在狗場中間位置休息，我望住個天，由天黑望到天亮，當時我問個天：『我救了不少生命，為何卻沒有一條路讓我走下去呢？』可能個天聽到，後來有不少義工主動幫我分擔工作，更為流浪狗之家開設Facebook，讓更多人認識。」

▲ Angela每次帶狗出去散步，必定人強馬壯。（被訪者手提供）

現在狗舍住有三百多隻狗，Angela每天的工作都非常忙碌，「早上我會為牠們清潔大小便，然後會跟每隻狗仔打招呼。由於有部分狗患有長期病，如腎、肝及心臟病等，故要去診所覆診。回來後我便安排狗仔午睡，我便開始準備晚餐，晚飯後狗仔便去睡了。」

拯救389隻流浪狗

由2011年流浪家之家成立至今，Angela共拯救了389隻流浪狗，其中最難忘的便是一隻名為沙皮的流浪狗。「某天我女兒跑步，見到有個男人揸住掃把及垃圾剷，推一隻黃色狗到垃圾站，牠就是沙皮。女兒以為沙皮已死，但發現牠仍有呼吸，於是便立刻抱牠看醫生，後證實患上狗瘟，影響脊椎神經所以行不到，後來我再帶牠看了3個醫生，全部都說沙皮會終生殘廢。」

▲ Angela說堅強的沙皮，教曉她永不放棄，遇到困難都會勇敢去面對。（被訪者提供）

在狗場住的沙皮十分乖巧，每天要食十幾粒藥，但都非常合作一一吞下去，Angela感覺牠想快些復康。後來，Angela嘗試帶沙皮去看針灸，更慢慢有起色，沙皮由四肢不能郁動到慢慢坐起來，隨後更不斷嘗試爬起身學行，每次學行都跌低最少三四十次，但沙皮並沒有放棄，最後更成功可以行得到，Angela直呼這是奇迹。

她說：「沙皮的努力及堅持，給了我很大的鼓勵，現在當我遇到困難感灰心，只要我一想起沙皮，便有很大的勇氣繼續走下去。」

▲ Angela說每隻新來的狗仔，起初未必習慣這裡的生活，所以每天都會抽時間跟牠們傾偈，希望感受到人的關心﹐盡快適應新生活。（被訪者提供）

任何生命都是無價

Angela自言現在的工作比從前更忙碌，但她卻覺得忙得有意義，「退休生活是人生另一個開始，除了要好好照顧自己健康，更應該要做有意義的事。雖然現在我一無所有，但我卻救了3百幾條生命，牠們從前的生命像一枝即將熄滅的蠟燭，現在可以重新燃亮起來，我覺得是十分值得，因生命是無價的。」

▲ 每當有狗生病，Angela會貼身照顧，相中名為腿腿狗仔，直腸有腫瘤要做手術，Angela便陪伴作側。（被訪者手提供）

流浪狗之家的狗隻是可以被領養的，Angela還會不斷跟進，「我女兒會利用她放假時間，到領養家庭進行家訪，大約維持1年。」

如果沒有被領養的狗隻，便會一直住在流浪狗之家，「狗仔可以住在狗舍直至終老，這是我對牠們一生的承諾。」

記者：招美寶