【全日禁堂食】鄭中基心痛打工仔路邊食飯　籲網民別拍照：人人嘅尊嚴都應受到尊重

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府今天（7月29日）起收緊堂食服務，食肆全日禁堂食。在禁堂食令實施的第一天，大量戶外工作人士迫於在炎熱天氣下路邊食飯，場面令人非常心酸。

鄭中基亦在FB發文，呼籲大家互相尊重，盼別隨便舉機拍照，讓打工仔食安樂茶飯。

▲ 鄭中基近日正參與ViuTV全新劇集《暖男爸爸》演出。（取自鄭中基FACEBOOK）

【新冠肺炎】兩人限聚令鄧兆尊能否「一拖三」？ 兆尊：憂慮疫情很少出街

鄭中基今日在FB發文，並以紅線強調「尊嚴」，內文提及：

並唔係每個人都可以有個空間靜靜地食飯。懇請大家係（喺）街見到人食飯嘅話，就俾（畀）啲空間，唔好影相甚至po上網。人人嘅尊嚴都應該受到尊重。

▲ 禁堂食對不少戶外工作者造成不便。（經濟日報照片）

【防疫措施】禁堂食、口罩令、限聚令星期三生效 一文看清豁免、罰則及免費檢測

發文時，鄭中基為呼籲配文：「就嚟到食晏時間啦，其實好多工種嘅人都冇地方食飯，所以大家互相體諒多啲啦！」他並標籤「辛苦搵來自在食」和「尊重自己尊重其他人」。

暖心關懷基層

▲ 鄭中基為基層送暖。（取自鄭中基Facebook）

在鄭中基本港爆發第三波新冠肺炎疫情前，鄭中基曾親自選購口罩和酒精搓手液等防疫用品給社會有需要人士，鄭中基亦在facebook發長文解釋盼透過慈善機構合作，令更多人有需要市民獲得幫助。

全日禁堂食實施首天下暴雨 打工仔無處開餐坐路邊進食：https://bit.ly/39Dhufe

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2