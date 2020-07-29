【鐵漢柔情】徐錦江當年怕未來外父反對婚事　見家長播《玉蒲團》有意外收穫

▲ 徐錦江望獲外父同意交往，首次見家長竟播作品《玉蒲團》。

活躍於90年代的演員徐錦江，因為他在電影的角色形象，令他與「惡人」、「咸濕」等字眼畫上等號，現實中的他卻是個柔情專一的好男人。

當年他對任軍人的太太一見鍾情後，首次見家長望獲未來外父對感情的首肯時，竟然帶同他主演的三級電影《玉蒲團》來播放！

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▲ 兒子徐菲已經將近二十歲。（微博圖片）

見家長播《玉蒲團》

現年58歲的徐錦江，近年把生活重心移到內地，與太太殷祝平結婚後誕下兒子徐菲，一家三口非常溫馨。外表剛烈的徐錦江擁有一顆柔情的心，於1994年在雲南拍戲時，對太太一見鍾情。

據說任軍人的殷祝平當年被安排到拍攝現場維持秩序，當時徐錦江每日都上前跟太太聊天，更向她求婚，不過卻被對方拒絕。半年後二人在北京重遇，徐錦江望對方給予機會證明其誠意。

後來殷祝平被徐錦江打動，但表示要跟他交往，首先要得到家父同意，「未來外父」得知徐錦江是演員後，便要求首次見面時，帶同一部作品來分享。

徐錦江苦惱良久，不知道應該要選哪一部作品，接演過不少三級電影的他決定不想瞞騙殷祝平的家人，於是決定帶同代表作《玉蒲團》作為首次見家長的「禮物」。

▲ 《玉蒲團》有不少露骨場面。（網上圖片）

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徐錦江與太太成模範夫婦

怎料登門一刻，見到殷祝平的家裡除了殷父，還是一大班家人、親友甚至同事，現場有如「電影放映會」一樣，徐錦江唯有硬著頭皮播放電影，他則非常尷尬地瑟縮一旁。

直到電影播放完畢，外父主動上前跟他說：「我見到你的演出，覺得你是個很專業、認真的演員，覺得你表演很落力。既然你將這部戲給我們看，證明你是個坦白的人，我很放心把女兒交給你。」

二人結婚至今26年恩愛如昔，徐錦江曾經患上抑鬱症，後來靠太太以藝術作鼓勵，攜手走出陰霾，現時徐錦江跟太太和在北京成立工作室之外，亦不定期舉行畫展，已淡出香港影圈。

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