【新冠肺炎】本港今日新增118宗確診個案　累計個案破三千宗

▲ 本港累計個案破三千宗。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，即累計個案破三千宗。其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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張竹君指，本地個案方面，約67宗與之前個案相關，46宗源頭不明。5宗輸入個案中，包括3名海員、以及2名市民由美國及埃塞俄比亞返港。

本港今新增113宗本地感染，當中屯門康和護老院再多6人確診：

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另有多個群組再有感染個增加，包括堅城（梁氏）建築群組再多4人中招，以及上水屠房再增一個確診：

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再有醫護初步確診，瑪嘉烈醫院4名員工主要為病人量度血壓：

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4名員工初步確診 有患者為病人量度血壓

過去24小時再有2位病人病逝，至今已有24名病人離世：

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近日病床緊張，有部分病人需在留在家中等待入院，醫管局為此致歉：



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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩