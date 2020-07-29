  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第六批僱主名單出爐 香港電訊獲2.68億元補貼向1.1萬員工支薪

社會 15:59 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

第六批「保就業」計劃僱主中以香港電訊獲最多補貼，達到2.68億元，承諾受薪人數達11,465人。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主。

【保就業計劃】政府公布第六批逾1.1萬名領取補貼僱主 下周會向第七批約1.7萬名僱主發款

第六批僱主中以富商李嘉誠次子李澤楷旗下的香港電訊獲最多補貼，達到2.68億元，承諾受薪人數達11,465人。而母公司電訊盈科亦有申請計劃，獲得8172萬元，以聘用3,324名員工。

另外，多間大企業都獲批補貼，地產商恒基兆業地產代理有限公司獲2,742萬元補貼，承諾受薪僱員人數1,009人。物流方面，DHL快遞則獲2795萬元補貼，承諾受薪僱員1,095人。

【保就業計劃】秘書處至今收到229宗舉報 已分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗個案

而零售方面，美心集團旗下的麵包店東海堂獲批1,323萬元補貼，承諾受薪僱員人數610人。

第六批獲發最多補貼的首五名僱主：

僱主名稱 補貼金額（港元） 承諾受薪僱員人數
HKT Services Limited 268,314,948 11,465
香港飛機工程有限公司 165,172,026 6,053
PCCW Services Limited 81,718,839 3,324
香港浸信會醫院 64,436,457 2,357
高衞物業管理有限公司 62,662,605 2,372

資料來源：「保就業」計劃秘書處

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日　疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店
今日 10:12
【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日　疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店
【新冠肺炎】新增24間確診人士到訪餐廳　有患者1日走訪10間麥當勞遍佈4區
今日 11:02
【新冠肺炎】新增24間確診人士到訪餐廳　有患者1日走訪10間麥當勞遍佈4區
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　累計個案料破三千宗
今日 13:10
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　累計個案料破三千宗
香港電訊－SS（06823） 電訊盈科（00008） 李澤楷 保就業 DHL 美心 恒基

最高瀏覽

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光
19:32 2020/07/28
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光