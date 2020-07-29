【保就業計劃】第六批僱主名單出爐 香港電訊獲2.68億元補貼向1.1萬員工支薪

▲ 第六批「保就業」計劃僱主中以香港電訊獲最多補貼，達到2.68億元，承諾受薪人數達11,465人。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主。

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第六批僱主中以富商李嘉誠次子李澤楷旗下的香港電訊獲最多補貼，達到2.68億元，承諾受薪人數達11,465人。而母公司電訊盈科亦有申請計劃，獲得8172萬元，以聘用3,324名員工。

另外，多間大企業都獲批補貼，地產商恒基兆業地產代理有限公司獲2,742萬元補貼，承諾受薪僱員人數1,009人。物流方面，DHL快遞則獲2795萬元補貼，承諾受薪僱員1,095人。

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而零售方面，美心集團旗下的麵包店東海堂獲批1,323萬元補貼，承諾受薪僱員人數610人。

第六批獲發最多補貼的首五名僱主：

僱主名稱 補貼金額（港元） 承諾受薪僱員人數 HKT Services Limited 268,314,948 11,465 香港飛機工程有限公司 165,172,026 6,053 PCCW Services Limited 81,718,839 3,324 香港浸信會醫院 64,436,457 2,357 高衞物業管理有限公司 62,662,605 2,372

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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責任編輯：徐紹軒