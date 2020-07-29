【保就業計劃】第六批僱主名單出爐 香港電訊獲2.68億元補貼向1.1萬員工支薪
社會 15:59 2020/07/29
「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主。
【保就業計劃】政府公布第六批逾1.1萬名領取補貼僱主 下周會向第七批約1.7萬名僱主發款
第六批僱主中以富商李嘉誠次子李澤楷旗下的香港電訊獲最多補貼，達到2.68億元，承諾受薪人數達11,465人。而母公司電訊盈科亦有申請計劃，獲得8172萬元，以聘用3,324名員工。
另外，多間大企業都獲批補貼，地產商恒基兆業地產代理有限公司獲2,742萬元補貼，承諾受薪僱員人數1,009人。物流方面，DHL快遞則獲2795萬元補貼，承諾受薪僱員1,095人。
【保就業計劃】秘書處至今收到229宗舉報 已分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗個案
而零售方面，美心集團旗下的麵包店東海堂獲批1,323萬元補貼，承諾受薪僱員人數610人。
第六批獲發最多補貼的首五名僱主：
|僱主名稱
|補貼金額（港元）
|承諾受薪僱員人數
|HKT Services Limited
|268,314,948
|11,465
|香港飛機工程有限公司
|165,172,026
|6,053
|PCCW Services Limited
|81,718,839
|3,324
|香港浸信會醫院
|64,436,457
|2,357
|高衞物業管理有限公司
|62,662,605
|2,372
資料來源：「保就業」計劃秘書處
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：徐紹軒