【新冠肺炎】麗豪航天城酒店地盤3名建築工人初步確診　地盤已即時關閉消毒

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，赤鱲角航天城的麗豪航天城酒店地盤有3名建築工人初步確診，均負責酒店內部裝修工作；有關地盤已即時關閉消毒，相關員工大部分已作病毒檢測，正等候結果，目前亦已於家中自我隔離。

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富豪國際酒店集團表示，赤鱲角航天城第3號地段A1a段「麗豪航天城酒店」地盤項目的百利保集團接獲工程承辦商「聯力建築有限公司」通知，旗下分判

商「東源工程有限公司」有3名在該地盤工作的建築工人分別於7月27、28及29日證實初步確診，均負責酒店內部裝修工作。

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發言人稱，有關地盤已即時關閉，並進行徹底消毒；曾經於涉事地盤工作的百利保集團及富豪酒店集團員工，近乎全部已進行深喉唾液測試，並等待結果中，目前已在家中自我隔離。

聯力建築有限公司表示該3名裝修分判商工人初步確診，現正於醫院覆檢；又指第一名工人出現病徵，早前已進行病毒檢測，並於7月27日初步確診；第二名裝修工人因有同住親人確診而進行檢測，並於7月28日初步確診；第三名工人因得悉第一名工人確診而進行病毒檢測，並於7月29日初步確診，期間並沒有出現病徵。

該3名工人主要負責有關項目3至12樓客房層裝修。根據分判商資料，三名工人分別居住於小西灣富怡花園、九龍灣彩褔邨及屯門區；衞生署已將7月27日初步確診的第一名工人送往醫院覆檢，惟暫未收到任何個案編號。

發言人表示，於有關項目施工期間，涉及與確診工人同一工種的約60人，已安排全部駐場員工作深喉唾液測試。另外亦已要求其他分判商員工做病毒測試，檢測結果屬陰性方能復工。同時，有關地盤已於7月28日停工並進行徹底消毒。

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責任編輯︰陳正怡