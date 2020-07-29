【新冠肺炎】初步確診80多宗　堅城（梁氏）建築群組再多4人中招

▲ 涉事確診員工的公司，位於觀塘創紀之城3期，母公司承達集團位於19樓。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，即累計個案破三千宗。其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案；另增80多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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張竹君指，本地個案中，其中54宗是與家人或朋友相聚時感染，其他個案則是由工作環境或診所或其他食肆老人院等，包括：下葵涌中醫診所再多一宗確診個案（個案編號：2919）；屯門富臨聚餐再增1宗個案（個案編號：2932）；早前運房局為的士司機做檢測，其中再多一人確診（個案編號：2981）。

另外，屯門康和護老中心再增6宗確診個案，部份是由檢疫中心接受檢測後確診，2宗為照顧員（個案編號：2938，2975），其餘4人為院友（個案編號：2940，2941，2942，2955）。

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此外，堅城（梁氏）建築群組的亦增加4宗個案 (個案編號：2894，2982，2953，2927)；上水屠房再增一個確診，至今共5位確診，另有2位初步確診，當中3位是買手；另增2名食環署職員初步確診。

張指，堅城（梁氏）建築群組中，有部分人士曾到地盤，但大部分人是於辦公室工作，有個別人士沒戴口罩，因此可能會有傳播。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩