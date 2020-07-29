上半年詐騙案錄8,129宗增1.1倍　升幅源於網購口罩騙案

▲ 疫情令口罩需求急增。(程志遠攝)

警方公布2020年上半年全港共錄得32,345宗罪案，較去年同期的25,295宗增加7,050宗，升幅27.9%。除與反修例事件相關的罪案增多，其他主要罪行包括詐騙、爆竊和盜竊等亦錄得上升，合共增加5,640宗，上升38.6%。

上升的主要罪案方面，今年上半年的詐騙案共8,129宗，較去年同期的3,855宗增加4 274宗，升幅1.1倍。升幅主要來自1月下旬起因疫情而出現的網購口罩騙案，有2,292宗，佔升幅超過5成，總損失金額7,022萬元，但案件數字已由2月單月份高峰的873宗，回落至6月份的109宗。警方至今共拘捕96人，偵破341宗案件。

而傳統騙案，包括電話騙案，及網上情緣騙案都顯著上升。電話騙案共649宗，增加418宗，上升1.8倍，主要涉及「猜猜我是誰」及「假冒官員」兩種手法，電話騙案損失金額共2億8,740萬元，升幅4.4倍，當中9成4損失來自「假冒官員」案件，損失金額共2億7,030萬元，升幅4.8倍；網上情緣騙案共429宗，增加147宗，上升52.1%，涉及損失共1億890萬元，下跌10.5%。

上半年劫案有186宗，較去年同期的44宗增加3.2倍。當中主要涉及街頭劫案和便利店劫案，分別有61宗和37宗。涉及金舖、珠寶店及錶行的劫案則有8宗。沒有劫案涉及使用真槍。按月數字呈跌勢，由2月份高峰的55宗，減少至6月份的23宗。而今年年上半年被偵破的劫案共有107宗，拘捕197人，破案率57.5%，較去年行劫案整體破案率36.7%為高。

青少年罪行方面，因刑事罪行被捕的青少年有2,306人，增加1,072人，較去年同期上升86.9%。涉及罪行主要依次為妨礙公安罪行、傷人及嚴重毆打、店舖盜竊及刑事毁壞。值得關注的是因行劫被捕的青少年有73人，數字是去年同期的4.6倍。而因三合會罪行被捕的青少年亦有所上升，共331人，升幅48.4%。

警方稱，盡力在現有的機制下協助年輕人重回正軌，包括以警司警誡計劃處理符合條件的被捕青少年。此外，自去年4月起，過往只提供予接受警司警誡的被捕青少年的「社區支援服務計劃」已擴展至所有18歲以下的被捕青少年，警方會在他們被捕後盡快轉介至相關的非政府機構，為被捕青少年及其家庭提供適時的支援和輔導。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒