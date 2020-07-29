【最後聲音】錄載亡母說話玩具熊被偷　女兒發尋熊啟示男星「死侍」懸賞3萬

▲ 一名女子的背囊被偷走，內裡的玩具熊是代表了已故媽媽。

玩具熊的象徵意義對於加拿大一名28歲女子來說是無價！玩具熊代表她已離世的媽媽，玩具附有錄音功能，更錄了亡母的聲音。日前，放在背囊內的玩具熊連同背包一併被偷走，女兒心痛廣發尋物啟示四出找熊仔，當地傳媒、網民，甚至男星也關注協助尋找玩具熊。

玩具熊連背包被偷

據加拿大《CBC News》報道，28歲Mara Soriano住在加拿大溫哥華，上周五（24日）她與未婚夫搬到新居，一名協助搬屋的朋友遇到車禍，Mara情急之下把黑色背包放在一旁離開，盡快上前了解朋友的情況。此時，有一名男子見地上有背包，左顧右盼見四周無人，隨即順手牽羊偷走背包，並折返離開，而過程被閉路電視拍下來。

Mara希望找回背包內的玩具熊，她表示其他財物包括證件、iPad和Switch等等都不及熊公仔重要。因為熊公仔代表她已故的媽媽。

熊公仔代表已故媽媽

2019年6月，Mara媽媽因癌症離世，玩具熊是媽媽留下來送女兒，公仔戴黑框眼鏡是媽媽的造型，而玩具附有錄音功能，錄了母親對愛女說的話，Mara表示此段錄音是媽媽能如常說話時錄，可說是最後回憶。女兒Mara表示每當想念媽媽，都會擁抱玩具熊。錄音是︰

我愛你，我以你為榮，永遠跟你在一起。

尋熊消息受男星關注

Mara在街上貼出尋熊告示，當地多個媒體廣泛報道有關消息，網絡亦發起「#findmarasbear」分享有關消息，希望盡快尋回玩具熊。

曾出演《死侍》的男影星Ryan Reynolds亦關注此事，在twitter轉載有關報道，並提供5000加元（約2.9萬港元）懸賞，表示要讓熊仔回家，希望有人可以歸還小熊。

▲ 男影星Ryan Reynolds懸紅協助尋找玩具熊。（圖片：twitter）

當地溫哥華警方亦於網絡發布消息，網上廣傳公開拍到賊人盜竊經過的閉路電視畫面，然而截止今日（29日）仍未找回玩具熊。

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責任編輯：王明芳