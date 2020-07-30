【同心抗疫】社企僱基層婦女賣生果疫下生意跌九成　創辦人棄薪力撑：最緊要師奶有糧出

▲ 社企網上賣生果助基層婦女就業，惟疫下生意大跌9成，創辦人寧願棄薪，也要繼續令師奶有糧出，度過難關。

師奶一直是精挑細選的代名詞，原來這種獨特技能，可以成就一門生意。社會企業「生果媽媽」於2018年成立，希望透過僱用基層婦女為客戶揀選時令靚水果，而改善她們的生計，融入社會。疫情下生意額大跌9成，創辦人更自願「零薪酬」，好讓僱員繼續有糧出，度過難關。

生果媽媽由3位創辦人成立，其中之一的Maggie指，好多家庭婦女嘗試出來社會工作，卻常會遇到不公平的待遇，如被壓榨薪金、只能做兼職工作等，生果媽媽希望鼓勵家庭主婦投身工作，令她們也可當家作主。

▲ 媽媽們親自到果欄憑多年經驗精選時令靚水果。（相片：受訪者提供）

現時生果媽媽的營運模式，主要是僱用基層家庭照顧者成為水果專員，為顧客提供「買-包-送」一站式服務，產品包括家庭水果、辦公室水果、水果杯、鮮果禮籃、環保清潔酵素等。

提供專業揀水果意見

一般網上訂購水果，不外乎由顧客揀啱就買。但在生果媽媽，卻會由生果專員提供專業意見，例如日本蘋果有何選擇？現時哪個地方出產的車厘子當造？日本水蜜桃中的赤秀、大糖嶺、一宮的價錢和甜度分別如何？買辦公室水果的話，5元一個可以有哪幾種選擇？

在客人落單後，媽媽們就會親自到油麻地果欄精心挑選，想吃時令靚水果但又不懂選擇，不妨信賴精明師奶的眼光。

▲ 創辦人認為，公司最重要的是人才，寧可零薪酬也要為僱員出糧。（相片：受訪者提供）

生果媽媽團隊用了差不多1年時間，從行外人到了解行業運作、控制成本和人手安排，在營運正要上軌道之際，卻遇上新冠肺炎疫情爆發，2月更跌至低谷，生意大跌9成，6月雖已重返正常營業額的8成，卻怎料7月又遇上第三波疫情。

為了能夠繼續向僱員出糧，現時3位創辦人已決定不收取任何薪酬，Maggie解釋：「如果現在僱員停薪，媽媽們就會失業，團隊就會散。對我們來說，僱員是人才。只要團隊仍在，待疫情過後生意有好轉，大家就可以繼續衝刺。」

▲ 日本時令水果受客戶歡迎，甜度和價錢任君選擇。（相片：受訪者提供）

救了一個員工，就等於救了一個家庭。除了繼續出糧，創辦人也將50%股份分發給員工，希望令她們有歸屬感。現時員工採用彈性上班制，無生意的話可以留家照顧家庭，不必回到辦公室候命，承受不必要的風險。

義購水果包贈弱勢長者

除了節流，也要思考開源。在過去的母親節與端午節，生果媽媽發起義購行動，由有心人義購健康水果防疫包，再經團隊派發予弱勢長者及無家者。

▲ 派發逾500個義購健康水果防疫包予弱勢長者及無家者。（相片：受訪者提供）

▲ （相片：受訪者提供）

防疫包內有水果、搓手液、即棄口罩、可重用口罩，端午節更會有糭，至今已有逾500位弱勢人士受惠。

▲ 員工研發利用果皮製作環保酵素，減少化學物品污染海洋。（相片：受訪者提供）

另一方面，員工研發利用果皮製作環保酵素，用來清洗蔬菜、水果。「有時我們訂一箱水果會剩下數個，通常都會讓員工吃。後來她們便提議利用餘下的果皮循環再做，升級為增值產品，以代替家中化學清潔用品，減少化學物品污染海洋，既護膚亦環保。」

鼓勵婦女進修學做網頁

除了收入提升，婦女亦與社企共同成長。疫情下網購高速發展，生果媽媽亦開拓電子業務，賣水果也要與時並進，提升競爭力。

不說不知道，原來現時網頁的購物頁面，是其中一位38歲、中五未畢業的婦女製作，認真厲害。「她是自己一步一步努力學習得來，不同人的長處真的要慢慢發掘，有人識揀水果，有人識整Apps，應該要讓她們發揮所長。」

▲ 婦女員工凝聚力強，互相扶持，一起成長。（相片：受訪者提供）

創辦人亦提供在職培訓費用，鼓勵員工持續進修，例如讓員工考取食品衞生經理牌照。「我們都擔心萬一生果媽媽做不住，員工會浪費了兩年青春。我們希望她們可以有所收穫，將來可以在其他食肆掛牌任食品衞生經理，自己也可以開舖。這些要為她們做好準備，因為你不知道機會何時會來到。」

▲ 生果媽媽希望透過僱用基層婦女開拓揀水果生意，讓她們能夠當家作主，融入社會。（相片：受訪者提供）

有婦女初來時害怕說話，後來漸漸主動提出營運上的意見，有了當家作主的感覺。「之前家人會因為她們沒有收入而咄咄逼人，但現在師奶都可以有收入、有自己的朋友，人就會變得勇敢。有些事以前不敢出聲，現在就夠膽出聲。」

其實擁有一份有尊嚴的工作，正正就是為婦女充權。這班師奶不再一樣！

記者：陸明敏