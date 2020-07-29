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涉旺角藏黑漆手套及堵路指南　19歲男生准自簽守行為2年

社會 16:30 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件於九龍城裁判法院再提訊。（經濟日報資料圖片）

去年11月11日旺角發生衝突事件，19歲學生涉藏有2罐黑色噴漆、1對手套及1份堵路指南等物，被控管有物品意圖損壞財產罪 。案件今（29日）於九龍城裁判法院再提訊，控方同意以簽保守行為方式處理，被告獲准自簽2,000元及守行為2年。

被告陳譽天（19歲），報稱學生，早前被控1項管有物品意圖損壞財產罪，案件今再提訊。控方早前索取法律意見後，同意以簽保守行為方式處理案件，被告須同意案情。

案情指，2019年11月11日午夜時份，警方於旺角彌敦道一帶進行拘捕行動，1名警長於彌敦道及亞皆老街交界看見多名示威者，被告當時身處其中，並轉身走入奶路臣街及逃向西洋菜街，被告其後於街口被制服，警員從他身上搜出2支黑色噴漆、1對手套、生理鹽水、防毒面具及1份堵路指南。

被告同意案情，裁判官批准被告自簽2,000元及守行為2年，並撤銷被告控罪。

另外，報稱售貨員的被告何啟謙（21歲），涉於去年11月11日在旺角彌敦道與山東街一帶參與非法集結，早前被控非法參集罪。案件今再提訊，控方表示辯方早前申請以其他方式處理案件，控方需時考慮；案件押後至9月2日再訊。

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記者：王仁昌

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