【媽媽增值】聘學生做兼職老師「實習」教畫　畫家碩士媽盼藝術教育改變下一代

▲ 育有一女的Fani為了教好小朋友，修讀美國波士頓大學的網上藝術教育碩士課程，成為碩士媽媽，盼望以藝術教育改變下一代。

即使女人結婚生孩子後，仍可以持續進修自我增值。31歲的許樂婷（Fani）與丈夫Mil經營的畫室以兒童畫班為主，雖然在疫情下生意大受影響，但他們樂觀面對同心撐過疫情。育有一女的Fani為了教好小朋友，修讀美國波士頓大學的網上藝術教育碩士課程，成為碩士媽媽，盼望以藝術教育改變下一代。

Fani小時候特別喜歡藝術和英文，到大學選科時，她不禁向現實低頭選擇了英文。她認為藝術可以自己進修，讀英文好像比較實際。

▲ Art Jamming在早年開始衰落，Fani坦言畫室亦要轉型，在art jam的自助模式及畫班的常規中取得平衡。（陳智良攝）

懷孕生女堅持讀完碩士學位

我18歲教畫，當時還很小，學生只是比我年輕幾歲，我何德何能去教他們。

因此Fani決定自我增值，修讀美國波士頓大學的網上藝術教育碩士課程。此課程為在職藝術老師，或對藝術教育感興趣的人士而設，為期一年半，規劃了每周教學內容、閱讀範疇，設直播教室讓師生互動，通過遙距小組討論分享心得。

▲ 為了教好學生，Fani讀藝術教育碩士學位增值自己。（相片由受訪者提供）

她表示每周都要做功課，逾期交功課會被扣分，她指網上課程教學認真之餘，交流性亦強。

我每天花不少時間看大量閱讀材料，準備各科的期末論文，課程相當緊湊。

2018年初Fani開始修讀課程，即使在懷孕期間仍沒放棄學習，直至產女前兩個月才暫停。女兒出生後11個月，她決定繼續學業，終於在今年5月完成課程，成為碩士媽媽。

▲ Fani與丈夫Mil夫妻檔經營畫室，面對疫情帶來的影響，他們同心守業。（陳智良攝）

通過畫作傾聽孩子心聲

為人母後，Fani更希望以藝術教育改變下一代。她分享一次閱讀留下深刻印象︰一個9歲女孩在父親離世後一直畫畫，每當說起爸爸，她總會畫同一個畫面——爸爸躺在病床上，畫面非常灰暗。後來女孩通過藝術治療修復喪父之痛，重組與爸爸快樂的回憶。她表示︰

畫畫是一個很好的溝通方式，小朋友說話能力未必很好，但他們天生就會畫，不論塗鴉或坐定定有想法地畫，他們所畫代表所想。

▲ Fani認為畫畫是小朋友其中一種語言，不論他們畫得如何，都是透過畫畫來表達自己。（相片由受訪者提供）

家長可以從子女的畫作了解孩子，Fani將來亦會以畫畫的方式與女兒溝通，卻不會強迫女兒學畫畫。

有家長安排小朋友畫畫，除了為培養小朋友的興趣，也有希望報名參加畫畫比賽，奪得一些獎狀，以便報讀學校時豐富個人檔案（Portfolio）。Fani坦言確實不乏家長查詢，他們會否為小朋友報名參加比賽。

畫畫始終要時間、耐性，並非鬥快而是追求美感，我們更著重小朋友的學習過程。

▲ Fani指小朋友的構思往往令人喜出望外，她將來亦會以畫畫的方式與女兒溝通。（陳智良攝）

為學生提供「實習」機會

Fani於2015年接手了朋友的畫室，與丈夫開辦Platform Art Jamming Studio。Fani笑言當別人知道她讀藝術，不是認為她家裡富有，就是擔心她的將來，回想當年18歲開始教畫，她希望透過畫室給予年輕人教畫的機會。

18歲的Kate和Abby是中學兼大學同學，她們都是Fani的學生，Kate更由4歲開始跟她學畫畫，現在以兼職形式協助她打理畫室。兩名年輕人都是香港教育大學幼兒教育學系的一年級學生，她們早知自己不適合做朝九晚六的辦公室工作，打算畢業後投身喜歡的藝術行業。

▲ Fani欣賞Kate（左）和Abby（中）好學，雖聘請她們做兼職老師，但彼此沒有上司下屬的感覺。（陳智良攝）

Kate小時候已喜歡塗鴉，即使成長過程接觸過不同的興趣，唯一令她堅定不移的只有畫畫。Abby自中學跟Fani學畫畫，其母學畫多年亦教女兒畫畫，令她開始接觸藝術，覺得畫畫是母女一種聯繫。

每個小朋友的性格都不一樣，Fani教她們在課堂中如何處理不同的狀況，現在教畫的經驗對她們將來從事幼兒藝術教育工作亦有幫助。Fani自言「大頭蝦」，有時反而是Kate和Abby提醒了她。

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記者︰駱秀玲