【疫市倒閉】蝕足百萬元裝修費兼賠租　花式跳繩學校退租離場

▲ 花繩會教練總監鄭淦元稱，不捨得訓練學校結業，短期內學員也要另覓地方訓練。（鄭淦元fb）

新冠肺炎全球大爆發，香港經歷至少三波疫情，市面各行業大受打擊。香港花式跳繩會位於觀塘的訓練學校，開業僅半年，惟不敵疫情今（29日）宣布月底結業。

花繩會稱，體育業界正處於經濟寒冬重災區，不少運動教育機構在疫情下想盡方法自救，希望可以和員工一起捱過低潮。在作出結業決定前，花繩會一度嘗試改變課堂模式，包括提供上門包班、網上教學等，盼維持營運，留住員工。

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▲ 連續三屆男子團體跳繩世界冠軍周永樂（中）等精英運動員，或要另覓地方訓練。（花繩會圖片）

業主不減租 惟有壯士斷臂

豈料疫情7月反彈，且更嚴重，訓練學校屬「健身中心」一類場地，需按法例關閉14天，加上「限聚令」一再收緊，幾近損失全部生意。同時業主不願減租，花繩會惟有壯士斷臂。花繩會教練總監鄭淦元稱，投資和賠償金逾百萬元，且要交多半年租金，亦要忍痛在月底向外界暫別。

鄭淦元坦言不捨得，短期內興趣班學生和精英運動員，也要另覓場所訓練，他稱有信心未來可東山再起，認為香港人最大特質，恰像花式跳繩運動般靈活，且懂變通，效果往往出人意表。

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責任編輯：吳卓峰