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【新冠肺炎】醫管局：過去24小時再有2位病人病逝　本港離世病患增至24人

社會 16:48 2020/07/29

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何婉霞提到本港離世病患增至24人。（ 陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，連續8日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，其中59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】伊院再多一名76歲女患者染疫亡　本港至今共有24名病人因疫離世

醫院管理局總行政經理何婉霞指，截至中午12時，共呈報138宗個案，過去24小時有2位病人離世，個案為第1776號76歲女病人，為伊利沙伯醫院A6病房群組患者；另一位為第1485號，至今有24位病人離世。

截至早上9時，醫管局開放負壓病床1,236張，使用率為78.4%；負壓病房開放656間，使用率為80%。

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記者：郭家穎

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