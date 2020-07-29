【少女時代】《戀戰沖繩》上映20周年　黎姿懷念與張國榮王菲合作

▲ 黎姿分享20年前電影《戀戰沖繩》的照片。

2000年香港電影《戀戰沖繩》由哥哥張國榮、王菲、黎姿及梁家輝等人主演。事隔20年，已退出娛樂圈轉做美容集團CEO的前藝人黎姿，在社交平台分享當年電影的照片，回味幕前工作的美好時光。

▲ 《戀戰沖繩》是20年前的電影。（Instagram圖片）

黎姿回憶《戀戰沖繩》拍攝

《戀戰沖繩》上映20年，演員位位天王天后級數，黎姿貼出的照片中，可見各人都非常俏皮，擺出不同的伸脷、嘟嘴、鬥雞眼等可愛的姿勢，青春無敵。

而黎姿當年就留有一頭長曲髮，穿上T-Shirt、短褲，未結婚的她少女味十足，外貌標緻。

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▲ 少女黎姿。（Instagram圖片）

她也在Instagram寫道：

若不是朋友提起，也忘記了，昨天7.28剛好是「戀戰沖繩」上映20周年的日子。時光的飛逝，讓人慨嘆之餘，也讓我想念到各位「戰友」。敬業樂業的哥哥；演技精湛的家輝；真誠爽直的王菲；愛逗人笑的谷德昭；還有，大智若愚的陳嘉上導演。感謝你們給我留下美好、難忘的珍貴回憶！

黎姿不時在社交平台分享舊照，緬懷昔日幕前拍戲的好時光。

▲ 黎姿緬懷與哥哥拍攝的時光。（Instagram圖片）

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專注家庭事業

不過若講到復出拍戲，現時已是3女之母及美容集團CEO的她就曾表示暫未有打算，因工作及照顧家庭已花費大部分時間。

黎姿早於2008年宣布退出娛樂圈，2009年嫁予商人馬廷強並先後誕下三女（長女：Patricia、二女：Gianna、幼女：Pegella），一家5口生活幸福。

▲ 黎姿外貌多年未變。（Instagram圖片）

家庭以外，黎姿亦發展個人事業，打理卓珈控股的美容集團的生意，提供皮膚護理療程及護膚產品，並於2017年上市。

黎姿打理美容生意，她亦一向有美魔女的稱號，即使已48歲，但依舊如少女一樣美麗，肌膚白滑，保養有道。