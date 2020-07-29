【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4名員工初步確診　有患者為病人量度血壓

▲ 瑪嘉烈醫院爆感染群組

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，連續8日確診「破百」，其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。本地個案方面，約67宗與之前個案相關，46宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】醫管局：過去24小時再有2位病人病逝 本港離世病患增至24人

何婉霞指瑪嘉烈醫院有4名醫護昨日初步確診，4位同事均為支援服務員工，第1位同事於瑪嘉烈醫院荔景大樓R4S康復病房工作，主要負責照顧病人，最後一日上班日子為7月24號通宵更，其於7月23號住過醫院宿舍。

第2位為同病房同事，同一宿舍房間有6人被列為密切接觸者，需要安排檢疫。2名初步確診員工工作期間有戴口罩，暫時無病人被列為密切接觸者。另外有10人曾與以上2名初步確診員工一同用膳，被列為密切接觸者，需要安排檢疫。

第3位支援服務員工亦都在同一個病房工作，剛剛初步確診。有關病房已停止接收新症及暫停出院，當局正進行接觸追蹤，並密切監察病人及職員的情況。

第4位是在腫瘤科專科門診工作的支援服務員，最後上班日為7月27日，主要工作幫病人量度血壓等維生指數，期間有戴口罩，暫時未有病人和職員被列為密切接觸者，有關門診和病房已徹底清潔。

何婉霞表示，留意到3人在同一病房工作，亦會在宿舍休息，感染控制組會檢視工作安排、人流和房間清潔情況。

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記者：郭家穎、徐紹軒