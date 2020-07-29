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【新冠肺炎】亞博社區治療中心最快周六啟用　初期啟用百多張病床

社會 18:23 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫管局指亞博社區治療中心最快周六啟用，初期啟用百多張病床。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，即累計個案破三千宗。其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增118宗確診個案　累計個案破三千宗

確診個案逾3000宗，對公立醫院構成壓力，醫管局總行政經理何婉霞今日表示，亞博社區治療中心最快周六啟用，預計新設施能接收幾百名病人，初期會先開放100張病床，接收20至30名病人，有需要時再擴展，亦會從不同醫院抽調醫護及文職人員到亞博。

【新冠肺炎】初步確診80多宗　堅城（梁氏）建築群組再多4人中招

另外，何婉霞說，東區醫院今日起將一線隔離病房的部分病格，改為篩查情況穩定的年輕病人，包括抽血及觀察臨床情況，並已將幾名病人轉往鯉魚門社區隔離中心分流。

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記者：伍瑋瑋

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