廖碧兒林曉峰實測外賣服務 阿Lo食柚皮憶起肥姐恩情

▲ 林曉峰跟廖碧兒變身飲食達人。（圖片：寰亞）

新冠肺炎疫情第三波爆發，港府實施「限堂食令」，禁止堂食。一向為大家帶來第一手飲食資訊的林曉峰 (Ah Lo)及廖碧兒 (Bernice)，就親身實測美食外賣服務水準。

疫情期間日日化身廚神，不時在家開中live煑飯自食其力的林曉峰 (阿 Lo) ，今日就帶同吃慣「好酒好菜」的廖碧兒 (Bernice) 一齊開live試試美食外賣服務。

阿Lo記憶中，雖然二人均同期在TVB工作，但他們卻沒有一起合作過，Bernice 說：「我印象中有上過他主持的綜藝節目，不過幾十人一齊玩，所以阿Lo對我完全冇印象。」

▲ 二人實測麗新餐飲的外賣服務。（影片截圖）

阿Lo特別點了一味「鮑汁蝦籽柚皮」，他說：「我好喜歡食柚皮，但好多餐廳做得不好，記得以前肥姐（沈殿霞) 知道我鍾意食，特別介紹我去油麻地一家老字號，好多謝肥姐，今日食到這個都好好食，真有點睹物思人。」

由於Bernice在加拿大長大，面對伶牙利齒的司儀阿Lo不時被他挑剔廣東話，令Bernice哭笑不得。

▲ 阿Lo疫情期間變家中大廚。

林曉峰、廖碧兒最後齊心呼籲，叫大家不論返工還是留家工作，也多叫外賣，多支持飲食業，等大家多點就業機會。同心抗疫，渡過難關。