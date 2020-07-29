【禁堂食】打工仔食飯無處容身　灣仔及北區有教會陸續開放作「冷氣飯堂」

▲ 灣仔及北區有教會有見部份打工仔未必有合適地方午膳，決定開放教會變成「冷氣食堂」。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，每日新增逾百宗確診個案，政府早前收緊的防疫措施正式於今日（29日）實施，當中包括禁堂食令。灣仔及北區有教會有見部份打工仔未必有合適地方午膳，決定開放教會變成「冷氣食堂」，供有需要人士使用。

全日禁堂食令今日起實施，本港多個地方都有市民被迫於嚴熱的天氣戶外用午膳。當中，灣仔的聖母聖衣堂在facebook發帖指，歡迎大家在早上7時至晚上10時的時間，「返嚟搵呀媽、祈禱、休息、食飯」，又指要「效法聖母看到別人的需要！」

此外，北區區議員陳旭明議員又在Facebook發文指，粉嶺基督教迦南堂由即日至8月4日起，每日中午時份12時至下午2時將舉行「午間抗疫講座」，由專人講解防疫知識，陳旭明建議參加者可自備午餐到場，又呼籲參加者需事先登記。

而好鄰舍北區教會今日亦在facebook發文指，將由即日起至周五（31日）的上午11時至下午2時，教會位處粉嶺及觀塘的分部將開放予基層工友和無家者休息，希望可透過民間互助，共同抗疫。

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責任編輯：王俊賢