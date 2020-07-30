【婚宴苦主】醫護準新娘前線抗疫難再兼顧酒店婚宴　盼取消婚宴被拒或撻訂20萬

▲ 任職公院護士的準新娘因在前線抗疫已無暇兼顧婚禮，加上地點關係，希望能取消婚禮取回部分訂金。

在新冠肺炎疫情下，今年準新人都叫苦連天，撻訂會血本無歸，但不斷延期也令新人身心俱疲。有醫護準新娘向TOPick訴苦，自己忙於前線抗疫，已難以兼顧結婚事宜，希望能取消婚宴取回部分訂金，但遭酒店拒絕，只容許延至明年底並補回差價。醫護準新娘與同事皆認為，疫情或持續至明年底才平穩，根本難以再確定婚宴日期。

任職公立醫院護士的L小姐，其部門需要處理確診及懷疑個案，風險不比Dirty Team低，故她在2月至5月期間，已獨自搬入宿舍，以免有機會感染家人，只間中與家人出外見面索取日用品及食物。

搬入宿舍及酒店免感染家人

L小姐形容在宿舍期間的生活，每晚被編排的房間都未必一樣，且每層只得一個大洗手間，內有幾個廁格、幾格沖涼房，猶如青年旅舍。衛生方面則感滿意，每日有清潔人員打掃，幫忙洗床單及枕頭袋等，總算住得安心。

▲ 亞洲國際博覽館新增檢疫及社區治療設施，有望本周六正式啟用，L小姐指有醫護已被安排入住。（政府新聞處圖片）

在疫情零確診時，L小姐曾回家一段短時間，惟上個月疫情第三波爆發，被安排入住酒店隔離。她指有部分醫護同事，還需入住隔離營，她亦不排除自己隨時要入住。

婚宴已因疫情延期半年

L小姐與任職市場系的未婚夫原訂今年3月結婚，早於疫情前已計劃在亞洲博覽館附近一間酒店舉行婚宴，惟疫情關係延遲至9月，當時已就改期附加費問題商討，最後可以原價改期，但就失去了原有的酒店優惠。

亞博館「方艙醫院」即將啟用

由於亞洲博覽館即將用作社區治療中心，讓風險較低的確診者入住。L小姐擬舉行婚宴的地點恰巧就是亞博館附近的酒店，亦有接待檢疫人士，風險甚高。L小姐擔心，自己也隨時要入住「隔離營」而不能參與婚宴。

難道我咁不幸要強制入住時，先同賓客講要取消嗎？

前線抗疫壓力大難再兼顧婚禮

由於確診個案連日破百，L小姐在醫院前線抗疫壓力沉重，已沒有心力再兼顧辦婚禮。雖然9月將至，惟L小姐預料疫情不會平息，醫護間都認為，疫情有機會持續至明年底。她不想再為延期奔波，索性提出取消婚禮，待一切好轉再辦。

在疫情下即使再辦下去，個婚禮已和想像中不同。我一直好想爸爸拖住我手入禮場，依家就算證婚都只有我和男友、雙方證婚人及律師。再者，如果有人參加我嘅婚禮爆出感染群組就大件事，我身為醫護人員，怎能不顧政府勸喻搞群體聚集？

▲ 有關酒店在電郵中回覆L小姐，表明取消的話要沒收訂金，或補回差價延期至明年底。（受訪者提供）

酒店願延期至明年底惟需補差價

可是，L小姐近日向酒店查詢後，酒店指取消的話要沒收逾21萬的訂金，但承諾可讓婚宴延至明年12月31日，並需按明年價目再補回差價。對於要再加錢，L小姐感到很徬徨，明白酒店經營艱難，希望酒店亦能體恤新人，再一起磋商解決方法。

我連屋企都返唔到，仲點可以再搞呢個婚禮，加上我請嘅大部份都係做醫護……依家只剩個半月都未解決到，真係好徬徨。

L小姐今個月與一眾準新人一起組成了「婚宴苦主群組」，希望外界能體恤準新人的苦況，別誤會他們不理疫情堅持辦婚宴。他們希望結集力量尋求協助，與各界一起共度時艱。

更多「婚宴苦主群組」的準新娘心聲，請睇【上一頁】

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記者︰林綺玲