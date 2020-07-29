【新冠肺炎】醫管局理解確診病人在等待入院時心急：要講聲「唔好意思」

▲ 何婉霞指當局已動用所有可以動用的資源去增加醫院隔離設。 （陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，連續8日確診「破百」，其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。本地個案方面，約67宗與之前個案相關，46宗源頭不明。

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何婉霞指當局得悉這幾日有確診病人在接收衛生署確診通知後，仍需要一段時間才可以送院，她續指明白病人心急與無助，情況不理想。當局特別抽調為出院病人提供電話支援熱線的「護訊鈴」護士，成立了一條新的電話專線，會主動聯絡等候入院的確診患者，除會了解病人現時情況以外，亦會提供健康及入院前須知，並會留下電話號碼予病人聯絡，

我哋理解病人在等待嘅時候會好心急，都要講聲唔好意思，要你哋喺度等。

她續指當局已動用所有可以動用的資源去增加醫院隔離設施，希望可以令更加多確診病人盡快入院。她提到現時已有超過250位病人被轉到二線隔離病房；有130位病人被送到鯉魚門隔離中心，現時使用率為3成；當局希望盡量可以在星期六（8月1日）啟用亞洲博覽館社區治療設施。

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何婉霞提到這幾天會於東區醫院推行新的過渡安排，其中隔離病房的兩個病格用作篩查病人，安排年紀較輕、初步檢查情況穩定的病人，將轉送到鯉魚門隔離設施直到亞洲博覽館啟用為止。

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記者：郭家穎