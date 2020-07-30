【海味二代】英國留學回港打破海味古老印象　90後女生教育下一代免傳統失傳

▲ 90後女生英國留學回港教育下一代海味知識，望打破海味古老印象。

花膠、瑤柱、乾鮑魚......這些一聽只有年長一輩才認識的食材，年輕人或吃過不少「山珍海味」，但認識卻少之又少。走過上環海味街，店舖內不乏上年紀的店主，然而其中一間店內的一隅卻有一名90後女生，從英國留學回港接手家中40年歷史的海味生意。28歲的Ivy自小經常接觸海味，熱愛煲湯，希望教育年輕一代更多海味的小知識，打破海味帶給大家的既定印象。

Ivy小時候不像現在的小孩，閒時上補習班、興趣班，反而在價格高昂、被年輕人視為「古老」的海味氛圍下成長，每逢放假放學第一時間會跑到海味店「玩」，

聽著爸媽教導客人如何揀選海味，煲湯怎樣配搭，海味的知識對我來說是常識。

▲ Ivy自小在海味店長大，耳濡目染，對海味認識不少。（受訪者提供）

自小在特別的環境下長大，習慣每天晚飯總有一碗海味「靚湯」配飯，一家5口仔細討論每款海味的分別，「爸媽在店內招呼其他客人時，我都會介紹海味給客人，就像小師傅一樣。」

▲ 成績一直優異的Ivy，小學時曾於海味店訪問媽媽（右）關於傳統零售業的事宜。（相片由受訪者提供）

英國升讀高中 生活開心卻掛念海味湯

Ivy在家中排行第三，是孻女，會考考獲20多分後選擇到英國的寄宿學校升讀中六，一年學費及生活費約40萬港幣，費用包涵多個範疇，「我的寄宿喔學校除了包早午晚三餐，每個星期外出遊玩如看戲的費用均全包。」不過，即使英國生活開心、沒有思鄉病，但最掛念家中那一啖熱騰騰的湯水，「第一年過去天氣轉涼乾燥，心想如果有一碗雪耳湯就好。」

之後，每次回英國就變得醒目，

回去時整個行李箱都塞爆海味、湯料，這樣我就不怕沒有湯水喝。

由於寄宿學校大部分是亞洲人，Ivy樂於煲湯與朋友分享，宿舍變成了「飲湯飯堂」，同學仔經常上來喝例湯。

決定回港接手家族海味生意

她回想英國的生活休閒愉快，考試難度較香港簡單，「英國的中六與會考程度相約，考試的問題比較直接，讀書氛圍較輕鬆。」高中畢業後，Ivy先到倫敦大學學院修讀經濟學學士，及後到英國倫敦帝國學院修讀管理系碩士學位，她笑言，全家都是理科人，兩個哥哥均修讀經濟系，她亦跟隨哥哥們的腳步。

讀碩士中期，身邊的同學們紛紛寄履歷到各大公司尋求工作，Ivy沒有沉迷倫敦的安逸生活，選擇回港接手40年歷史的海味家族生意，

其實父母沒有要求我回來，但我喜歡海味，想在這行發展。

▲ Ivy於英國倫敦帝國學院修讀管理系碩士學位，畢業時父母與哥哥一同出席畢業典禮。（相片由受訪者提供）

進修中醫養生課程望教育下一代

海味，泛指乾海產，經過脫水處理的海產，當中「鮑參翅肚」被譽為四大海味，也是年輕一代既熟悉又陌生的昂貴食材。Ivy指，雖然年輕人經常將海味與「傳統」掛鉤，但海味業也是具有人情味的行業，

我畢業回港時只是25歲，在這個行業沒有實際經驗，但鄰店的世叔伯卻傾囊相助，教導我他們的知識，我好感動。

▲ Ivy從英國留學回港後只是25歲，遂決定修讀中醫養生課程，增加對海味及藥材的認識。（黃建輝攝）

年紀輕輕售賣海味，Ivy生怕客人覺得她「唔夠班」，於是她決定修讀為期半年的一個中醫養生課程，學習海味與不同中藥材湯料的配搭。Ivy一直希望教育年輕一代有關海味食材、湯水養生的概念，

我回來並不是想賺錢，我是想教育下一代，這些知識不教育就會失傳。

於是，Ivy開設網上平台「海味二代」，以淺白輕鬆的語言講解各種海味與藥材的配搭，「讓他們知道海味並非老套、傳統，冀望將海味普及化。」

▲ Ivy為增加海味與藥材的認識，回港後修讀中醫養生課程。（黃建輝攝）

後來，機緣巧合下，Ivy認識KOL夫婦、開設專頁「榮式住家飯」的楚榮和波屎，因熱愛煲湯、煮食而變成好友，煲湯期間紛紛發現不少處理海味的疑問，「原來不只年輕人不明白，年長一輩對於很多食材小知識也不清楚」，遂決定出版功能性書本《海味遇上湯》，以用家角度出發解答海味問題，以99種海味彩繪圖、59款養生湯水食譜，圖文並茂仔細解釋，可算是嘔心瀝血之作。

▲ Ivy與KOL夫婦出版一本以用家角度出發的書本《海味遇上湯》。（黃建輝攝）

海味湯水帶來不同朋友

開設網上平台近2年，每日收到不同年齡層市民的提問，Ivy記得，曾有一名新婚婦人欲想生育孩子，惟與丈夫嘗試一段時間後求子無果，她便請教Ivy，「我教她煲不同湯水補身，生活上應避忌甚麼，她半年後告訴我，她成功懷孕，我很開心。」Ivy感激海味湯水讓她接觸更多不同界別的朋友，

即使我們沒有見過面，但我們卻像老朋友一樣。

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記者：梁節儀