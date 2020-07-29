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【憑歌寄意】Robynn新歌送天上母親　懷孕4個月冒熱到野外拍MV

娛樂 18:38 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

懷孕4個月的Robynn早前冒熱到郊區拍MV。

單飛發展的歌手Robynn（葉晴晴），上月公開宣佈懷孕喜訊，懷著4個月身孕的她, 早前為拍攝第二首新歌《Fifth of May》MV，冒著炎熱加驟雨之苦，跟隨攝製團隊往城門水塘及南丫島拍攝，而這首歌是送給亡母的禮物，快將當媽媽的她感受良多。

Robynn新歌以母親的生日5月5日為題，原來每年母親生忌，Robynn都會回到舊居去懷念與母親的歲月，某年無意中找到一封母親給她的信，觸動之下以音樂寫出對媽媽遙遠的「回信」，亦希望將這歌送給世上每一位母親。

拍攝MV時，Robynn憶起跟亡母相處點滴。

Robynn說: 「現在因為疫情嚴峻，我基本上都沒有出街，但還是很渴望有機會去分享這首歌，所以用盡不同方式宣傳，就是想讓大家知道我很珍惜這首歌，希望有更多人聽到，有更多樂迷能感受當中真摰心意。」

未懼當時已懷胎4個月，Robynn與攝製隊冒熱同行，對懷孕中的她可說是一大挑戰。

但她非常感激MV導演張蚊把兩首歌的MV連貫起來，《Fifth of May》延續首部曲《Lost Forever》，透過走訪小女孩曾身處的各個場景，回憶起她昔日的成長片段。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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