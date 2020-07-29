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【不辭勞苦】收養腦癱嬰兒照顧42年　七旬婆婆勞碌半生堅稱：從沒後悔

健康 18:17 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

儘管已經成年的養子現在起居生活仍無法自理，但目前已年過七旬的彭連清卻表示：「只要我還活著一天，我就要好好照顧他一天。」

雖無血緣關係，卻有母子情誼。數十年前一個腦癱男嬰不幸被遺棄在湖南長沙的街頭，當時一位任職療養院護士的婦人彭連清見狀即毅然決定收養，一撫養就42年至今。儘管已經成年的養子現在起居生活仍無法自理，但目前已年過七旬的彭連清卻表示：「只要我還活著一天，我就要好好照顧他一天。」

不理其他人送養子往福利院的建議

綜合內媒報道，今年73歲的彭連清過去曾任職護士，與丈夫結婚多年來雖無所出，但夫婦兩人與奶奶的生活倒也過得簡單愉快。直到1978年7月18日，當日本來在家休息的彭連清，忽然聽到家門外傳來嬰兒的哭聲，開門卻發現門外有一個被遺棄的男嬰，並附有一張寫有出生年月的字條。

當時31歲的彭連清即決定收養他，丈夫也沒有反對。但隨着養子日漸成長，他到2歲時卻未會說話及走路，有發育遲緩的症狀，彭連清於是帶他求醫，卻證實養子有先天腦癱。面對其他人把養子送往福利院的規勸，彭連清卻認為：「畢竟也是一條生命，還一起生活了兩年，人是有感情的」，決定繼續撫養孩子。

彭連清：我要是倒下了，就沒有人愛他了

在彭連清的堅持下，養子最終成功撫養成人，不過他的起居生活始終無法自理，彭連清數十年來亦無悔一直照顧養子穿衣、吃飯、洗澡、大小二便等生活細節。丈夫其後不幸於2011年去世，家中的支柱重任更一下子落在彭連清一人身上。

如今42年過去，彭連清這位昔日的年輕護士已是兩鬢斑白的老人，昔日的病弱腦癱兒也已步入不惑之年，不過彭連清表示：「這些年來有苦也有樂，但從來沒有後悔過」，因為「我要是倒下了，就沒有人愛他了，只要我還能動一天，就會照顧好他一天！」

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