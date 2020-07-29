【新冠肺炎】明愛醫院2名病人入院後確診　該內科病房15名病人被列密切接觸者

▲ 何婉霞（右）指明愛醫院2名病人於入院後確診。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（29日）新增118宗確診個案，連續8日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中113宗屬本地感染；5宗是輸入個案。本地個案方面，約67宗與之前個案相關，46宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

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何婉霞指明愛醫院2名病人於7月24日入院，7月25日及7月26日確診，分別為第2604及2688號個案，後轉入隔離病房。於內科病房有15名病人被列密切接觸者，現時檢驗結果為陰性。2名病人在內科病人沒有霧化程序，亦有戴好口罩，醫護都有合適個人裝備，該病房已進行徹底清潔及消毒。

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記者：郭家穎