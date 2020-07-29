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【未來筍工】疫情新工作崛起　家庭教師年薪達97萬

職場 18:50 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

據外媒《Business Insider》報道，有美國家庭正考慮組建微型學校（Microschools）並聘請私人教師，而這些私人家庭教師的年薪更可過達97萬港元。（全面發展教育協會圖片）

受新冠疫情影響，全球學校復課無期，只能依靠遠距教學，惟不少父母憂慮遠距教學令孩子失去與朋友及老師互動的機會。據外媒《Business Insider》報道，有美國家庭正考慮組建微型學校（Microschools）並聘請私人教師，而這些私人家庭教師的年薪更可過達12.5萬美元（約97萬港元）。

報道引述一位家庭教師顧問Jenni Mahnaz指，一般招聘私人家庭教師的價格會根據教師的資歷及學生年級而調整，時薪由30至60美元，即約233至465港元。若按學年收費則由6萬至12.5萬不等，即約47萬至97萬港元。

而微型學校一般由4至12個學生組成，由家長們輪流教學或集體聘請教師，每日於固定或不同學生的家中教學，家長們亦可平攤所有的教學及教材費用。她表示，疫情期間家庭教師的需求暴增，一般而言，每個家庭每周需支出325至400美元（約2500至3100港元），部分還會為教師額外購買健康保險。

事實上，由於不少家長認為傳統學校的質素無法滿足需求，又無法負擔私立學校高昂的學費，美國各地近幾年已陸續出現此類新的微型學校教育形式。一般由一些中產家庭之間，透過聘請家庭教師來代替學校教育，並共用資源進行個人化的小班教學。

不過因為全美各州因疫情停課，令全美教育界近日再衍生有關疫情微型學校「Pandemic pods」及Microschools的概念，以應付學童的學習需求，更演變為新興產業及潮流。

責任編輯：張寶燕

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