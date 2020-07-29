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【新冠肺炎】港鐵沙中綫過海段工程　工人可於特定地方用餐

社會 18:49 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

於沙中綫過海段工作的工人，可於地盤新設的有蓋用餐區，或於工地外用膳。（港鐵圖片）

即日起食肆全日禁堂食，港鐵今日（29日）稱，聯同沙中綫各承建商，讓工友輪流午膳，以至讓工友於地盤新設的有蓋用餐區，或於工地外用膳。

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港鐵稱，今日午膳時段，留意到沙中綫會展及金鐘站地盤工友，大部分人也在地盤新設的有蓋用餐區用膳。為加強空氣流通，承建商在工地用餐區提供通風設備，而餐枱或座位之間有一定間距，亦安排人員於每輪用膳後清潔餐枱及座位。

地盤也有室內地方，供工友用餐。（港鐵圖片）

港鐵續稱，也有部分工友於室外公眾地方用膳。工地持續有衞生防控措施，地盤提供洗手設備及酒精搓手液，供工友使用，亦有定期進行消毒及清潔工地範圍。

港鐵公司會繼續密切監察情況，並聯同承建商與工友保持溝通以採取適切的安排，配合防疫措施，避免工友在盛夏期間中暑。

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責任編輯：吳卓峰

港鐵 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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