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涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師自辯稱教工藝製作弩只屬模型

社會 19:00 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被告岑嘉林今午自辯。（林欣樂攝）

今年1月1日民陣發起元旦大遊行，1名前大學客席講師疑於當日被搜出自製弩及尖木棒等，被控在公眾地方管有攻擊性武器，另在其住所內搜出2把弩及膠箭等，被控有意圖管有攻擊性武器罪。涉案前客席講師否認兩罪，案件今（29日）午於東區裁判法院續審。被告自辯指，案發時他是學校的童軍旅團副團長，會教工藝及箭藝興趣班，涉案弩只是模型，他無意下才帶同參與遊行。

涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立

案發時為大學客席講師的被告岑嘉林（37歲），被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及1項有意圖管有攻擊性武器罪。控罪指他於2020年‪1月1日‬，在‪灣仔胡忠大廈‬外管有1把自製弩及20支木棒，另於黃大仙住所內管有2把弩及5支箭。

案件下午續審，被告自辯指，案發時是學校的童軍旅團副團長，會於工藝及箭藝興趣班教導7至16歲的學生，不時製作「小發明」，他同時在1間生物科技公司從事研究及發展工作，當中有些研究及測試與小朋友的大小肌肉訓練有關。

被告供稱，涉案弩及箭是模型，作為興趣班的教具及訓練工具，部分弩是由畫架的木條製作而成，而1支木箭則由兩支短的手工竹支黏合而成，在教協文具部購入。被告又指家中有多個類似涉案背包的袋，他完成弩模型的製作後，隨便放進1個背包內，事發當天不小心帶了模型參與遊行。

被告續指，當日與女友人一同參與遊行，從來沒有想過在遊行中射箭，「根本無為意帶咗」，亦無打算製造混亂，他否認被警察截查後，曾指弩是朋友給予的。但被告亦否認模型屬於他，強調是他幫童軍旅團製作的。案件明(30日)續審。

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記者：林欣樂

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