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【保就業計劃】多間醫療機構獲工資補貼 浸會醫院取逾6000萬元聘2357名員工

社會 19:09 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港浸信會醫院共取得6444萬元工資補貼，承諾向2357名員工支薪。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主，當中多個私營醫療機構都在是次名單中。

【保就業計劃】秘書處至今收到229宗舉報 已分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗個案

今批僱主中獲最多補貼的是香港浸信會醫院，共取得6444萬元，承諾向2357名員工支薪。排名第2的是荃灣的港安醫院，獲得約2797萬元，以向1044名員工支薪。

【保就業計劃】政府公布第六批逾1.1萬名領取補貼僱主 下周會向第七批約1.7萬名僱主發款

此外，明愛旗下的寶血醫院亦獲508萬元，承諾支薪員工有227人。而聖保祿醫院則分別為旗下的專科中心申請計劃，心血管介入治療中心獲18.9萬元向7人支薪，放射診斷中心則獲157萬元向56人支薪，腎科透析中心就獲29.7萬元以聘用12名員工。

【保就業計劃】第六批僱主名單出爐 香港電訊獲2.68億元補貼向1.1萬員工支薪

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責任編輯：徐紹軒

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