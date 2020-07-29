【保就業計劃】多間醫療機構獲工資補貼 浸會醫院取逾6000萬元聘2357名員工

▲ 香港浸信會醫院共取得6444萬元工資補貼，承諾向2357名員工支薪。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第六批已領取第一期6至8月工資補貼的僱主名單，涉及約11,600名僱主，當中多個私營醫療機構都在是次名單中。

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今批僱主中獲最多補貼的是香港浸信會醫院，共取得6444萬元，承諾向2357名員工支薪。排名第2的是荃灣的港安醫院，獲得約2797萬元，以向1044名員工支薪。

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此外，明愛旗下的寶血醫院亦獲508萬元，承諾支薪員工有227人。而聖保祿醫院則分別為旗下的專科中心申請計劃，心血管介入治療中心獲18.9萬元向7人支薪，放射診斷中心則獲157萬元向56人支薪，腎科透析中心就獲29.7萬元以聘用12名員工。

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責任編輯：徐紹軒