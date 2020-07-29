【新冠肺炎】元朗同益街巿明晚7時關閉　需深層清潔消毒

▲ 元朗同益街巿明晚7時關閉，需深層清潔消毒。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（29日）宣布，因應近日有新冠肺炎確診個案，與元朗同益街巿有關連。為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿明日（30日）提早於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

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食環署人員會為街市公用地方及設施，進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，預計需時4小時。



食環署發言人說，食環署一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。



食環署會繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街巿進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

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責任編輯：吳卓峰