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【全日禁堂食】消息：政府最快明天開放避暑中心供市民吃飯

社會 19:43 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

今日有不少市民要在公園或路邊午餐。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情肆虐，全港食肆今日起禁堂食，不少市民要在公園或路邊「開餐」。消息指，港府最快明天（30日）11時開放避暑中心供市民用膳。據了解市民出入中心需要登記及量度體溫，而裡面的座位會有間隔。

【全日禁堂食】政府總部食堂明日起准堂食　每枱限坐一人

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上提醒市民，於戶外進食與於家中或餐廳進食都一樣，均需保持食物衞生，進食時少說話，亦避免與人一同進餐，進食後亦需包好餐具及清潔好地方。

【全日禁堂食】九龍灣打工仔「搵食」百態　公園聚餐未見保持社交距離

另外，民政事務總署亦會於今晚（29日）開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，開放時間由晚上10時30分至明早8時，避暑中心的地點分佈於港九新界，分別有4間位於香港區、5間位於九龍區，以及10間位於新界區。

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記者：郭詩詩

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