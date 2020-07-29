【新冠肺炎】當局收回逾4000個慈正邨居民檢測樣本瓶 明日將向慈樂邨及慈民邨部分樓宇派樣本瓶

▲ 當局昨向慈正邨3幢樓宇的居民派發檢測樣本瓶，今日收回逾4000個樣本瓶。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，慈雲山更成為疫情重災區。民政事務總署與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」，昨日（28日）先到慈正邨正泰樓、正和樓和慈正邨服務設施大樓派發檢測樣本瓶及登記表格。東華三院今日（29日）共收回4,150份登記表格及樣本，檢測承辦商亦已收取樣本瓶以進行測試，收回的數量並無超出房屋署住戶記錄的總人數。

【新冠肺炎】亞博社區治療中心最快周六啟用 初期啟用百多張病床



民政總署和東華三院今日繼續於慈正邨正怡樓、正明樓、正旭樓，以及正德樓派發檢測樣本瓶及登記表格。居民須出示指定的住戶證明文件及只可領取物品一次，已領取物品的住戶單位會予以記錄，以避免住戶不同成員重複領取。



民政總署呼籲居民積極參加計劃，明日（30日）會於慈樂邨樂信樓、樂旺樓、樂歡樓和慈民邨民裕樓和民泰樓派發檢測樣本瓶及登記表格。



【全日禁堂食】消息：政府將公布開放避暑中心供市民吃飯

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒