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【立法會選舉】再多18張名單報名　累計接獲132份提名表格

政治 20:27 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會選舉提名期最後3天，周五（31日）便告結束。選舉事務處今日再收到18份提名表格，當中有7份為地區直選、11份為功能界別，累計已有132份提名表格。

地區直選方面，新界西及新界東今日新增3張提名表格，九龍西新增一張提名表格。

新界東三張新名單中，包括有6度參加立法會選舉的西貢區議員方國珊、全民參政召集人姚冠東，而去年區議會選舉中以2票以微落敗的羅庭輝，則與其胞弟、北區區議會主席羅庭德及北區區議員張正皓合組名單。

新界東其餘參選人有民建聯陳克勤及葛珮帆、新民黨李梓敬、熱血公民黃兆健、民主黨林卓廷、公民黨楊岳、劉頴匡、何桂藍、人民力量陳志全、新民主同盟范國威、希望聯盟李啟迪、鄒家成、林克霖、陳玉娥及趙佩玉，一共有18張名單，為5區地區直選中最多的一區。

另外，勞工界新增3張提名表格，區議會（第一）及（第二）各再多兩張提名表格，而會計界、社會福利界、旅遊界、資訊科技界均新增一張提名表格。

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責任編輯：陳宛彤

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