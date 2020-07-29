▲ 小欖醫院再多兩男病人染退伍軍人病，衞生防護中心正追查源頭。（資料圖片）

小欖醫院稱，因應再多兩名入住嚴重智障科病房的男病人，確診感染退伍軍人病；衞生防護中心今日（29日）再到醫院視察病房，收集水樣本化驗，感染源頭則仍在調查中。

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兩名男病人，年齡分別為39歲及82歲，已轉送屯門醫院接受治療，目前情況穩定。醫院已在有關病房，採取預防及改善措施，包括暫時停用洗手盤水龍頭、於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器、水缸及水管要清洗及消毒、病人提供蒸餾水作飲用、以及與衞生防護中心溝通後，會繼續對病人進行醫學監察。



醫院已依既定程序，向醫院管理局總辦事處呈報事件。除執行上述一系列的預防及改善措施外，醫院已提醒所有醫護人員提高警覺，密切監察有關病人情況。此外，亦會繼續與衞生防護中心合作追查感染源頭。

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責任編輯：吳卓峰