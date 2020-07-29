【全日禁堂食】全港19間社區中心朝11午3開放　供市民午膳【內附地址】

▲ 大埔社區中心也會開放，供市民午餐。（陳靜儀攝）

新冠肺炎本地大爆發，政府今（29日）起要求全面停止餐廳堂食。政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳，民政總署明日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心。

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政府發言人重申，暫時禁止堂食的措施，是希望透過減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播；又稱希望市民盡力配合，共渡時艱。

19間社區會堂／社區中心的地點：



香港區（4間）：

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中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 鴨脷洲利東社區會堂

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層



九龍區（5間）：

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九龍城 － 啟德協調道3號啟德社區會堂

觀塘 － 啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心



新界區（10間）：

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離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳坑口培成路38號坑口社區會堂

沙田 － 顯和里5號顯徑鄰里社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 － 蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心

政府稱，視乎實施情況，政府亦會考慮在午膳時間開放其他適合的政府設施，為有需要的市民提供便利。



政府也留意到今日有不同社會團體及宗教組織等已主動在午膳時間開放其設施，為有需要的市民提供午膳空間。社會福利署會聯絡相關非政府機構，呼籲它們在午膳時間開放設施，以便利更多市民。



在可行的情況下，政府呼籲僱主實施彈性午膳時間及為僱員安排集體訂購飯盒，以避免僱員外出及減少僱員之間的接觸。同時，用膳空間宜配備桌椅、良好的通風設備及飲用水，而僱員也應注意保持社交距離。



另外，近日疫情反覆，政府已提醒建造業界保持警覺，因應暫時禁止堂食措施的實施，建造業議會亦發信呼籲香港地產建設商會、承建商、註冊專門行業承造商、註冊分包商作相應安排。

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責任編輯：吳卓峰