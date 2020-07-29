警方拘捕2名露宿者　涉與觀塘工業區15宗爆竊案有關

▲ 甄皓妍(左)提醒店舖需加強保安措施。(黃傑偉攝)

今年3月至7月觀塘及秀茂坪發生多間店舖遇竊，觀塘警區刑事部經調查後，於今日(29日）清晨拘捕2名懷疑涉案男子。

警方指，今年3月24日至7月25日期間，觀塘及秀茂坪區多間餐廳及地舖均遭到爆竊，失竊財物包括現金、手提電腦等。觀塘警區刑事部探員進行深入調查後，發現其中15宗、涉及值24萬港元財物的案件的案發地點接近，同位於觀塘工業區，翻查大量閉路電視片段，懷疑一名男子與該15宗案件有關，且懷疑有另一名同黨參與。

▲ 警方鎖定賊人活躍於觀塘工業區一帶。（黃傑偉攝）

鎖定兩名目標男子後，警方今日清晨採取拘捕行動，拘捕兩名分別19歲姓李及48歲姓許男子，兩人報稱無業及露宿者，他們正被扣留調查，不排除與更多案件有關。

觀塘警區署理總督察甄皓妍表示，疫情下人人戴上帽及口罩，增加調查難度，又提醒店舖負責人要加強保安措施，保障財物安全。

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記者：黃傑偉