  • 29°C
香港時間 : 2020730日 (四) 01:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全日禁堂食】港人自發在全港多區設免費用膳地點 供巿民室內進食「抖抖」 【內附地址】

社會 22:35 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食肆全日禁堂食，不少市民被逼在路邊午餐。（程志遠攝）

政府要求食肆今日（29日）起全面停止堂食一周，導致大批市民被逼在街上進食，苦不堪言。政府晚上隨即補鑊，安排民政總署明日（30日）起，開放全港19間社區會堂／社區中心午膳。亦有其網民發起成立「各區免費用膳地點平台」自救，提供予有需要市民入內用膳的地方，甚至有髮型屋提供免費用膳地點。

【新冠肺炎】全港19間社區中心朝11午3開放　供市民午膳【內附地址】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上提醒市民，於戶外進食與於家中或餐廳進食都一樣，均需保持食物衞生，進食時少說話，亦避免與人一同進餐，進食後亦需包好餐具及清潔好地方。

【禁堂食】打工仔嚴暑下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」

提供免費午膳空間的地點（部份地點或須先預約）：

港島區：

  • 明愛香港仔社區中心（須預約）地址：香港仔田灣街20號
  • 解憂咖啡店 （銅鑼灣渣甸街36號3/F）
  • Press Start Hong Kong（中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈506室）
  • 茶咖宅（上環四方街24號地下）
  • Better Education （筲箕灣天悅廣場1樓）
  • 聖母聖衣堂（灣仔星街一號）

九龍區：

  • 基督教家庭服務中心（九龍觀塘翠屏道3號地下愛心廣場）
  • 石屋家園（九龍城聯合道133號）
  • 甦靈教會（大角咀櫸樹街7至13號豐年工業大廈）
  • 麻雀客棧（土瓜灣北帝街 10-16號北帝大廈一樓）
  • 好鄰舍北區教育（觀塘寧晉中心16樓G室）

新界區：

  • 荃盛浸信會（荃灣西樓角路100號昌樂大廈一樓）
  • 明愛荃灣社區中心（城門道9號明愛荃灣社區中心3樓）
  • 五旬節會粉嶺堂（粉嶺圍654號地下）
  • 好鄰舍北區教育 （粉嶺聯和墟聯發街32號地鋪）
  • 爾雅補習社（新界沙田石門安耀街2號新都廣場3樓09室）
  • 好地方（沙田石門安平街6號新貿中心B座1106室）

（黃建輝攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光
19:32 2020/07/28
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光