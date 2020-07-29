【全日禁堂食】港人自發在全港多區設免費用膳地點 供巿民室內進食「抖抖」 【內附地址】

▲ 食肆全日禁堂食，不少市民被逼在路邊午餐。（程志遠攝）

政府要求食肆今日（29日）起全面停止堂食一周，導致大批市民被逼在街上進食，苦不堪言。政府晚上隨即補鑊，安排民政總署明日（30日）起，開放全港19間社區會堂／社區中心午膳。亦有其網民發起成立「各區免費用膳地點平台」自救，提供予有需要市民入內用膳的地方，甚至有髮型屋提供免費用膳地點。

【新冠肺炎】全港19間社區中心朝11午3開放 供市民午膳【內附地址】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上提醒市民，於戶外進食與於家中或餐廳進食都一樣，均需保持食物衞生，進食時少說話，亦避免與人一同進餐，進食後亦需包好餐具及清潔好地方。

【禁堂食】打工仔嚴暑下食飯無處容身 尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」

提供免費午膳空間的地點（部份地點或須先預約）：

港島區：

明愛香港仔社區中心（須預約）地址：香港仔田灣街20號

解憂咖啡店 （銅鑼灣渣甸街36號3/F）

Press Start Hong Kong（中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈506室）

茶咖宅（上環四方街24號地下）

Better Education （筲箕灣天悅廣場1樓）

聖母聖衣堂（灣仔星街一號）

九龍區：

基督教家庭服務中心（九龍觀塘翠屏道3號地下愛心廣場）

石屋家園（九龍城聯合道133號）

甦靈教會（大角咀櫸樹街7至13號豐年工業大廈）

麻雀客棧（土瓜灣北帝街 10-16號北帝大廈一樓）

好鄰舍北區教育（觀塘寧晉中心16樓G室）

新界區：

荃盛浸信會（荃灣西樓角路100號昌樂大廈一樓）

明愛荃灣社區中心（城門道9號明愛荃灣社區中心3樓）

五旬節會粉嶺堂（粉嶺圍654號地下）

好鄰舍北區教育 （粉嶺聯和墟聯發街32號地鋪）

爾雅補習社（新界沙田石門安耀街2號新都廣場3樓09室）

好地方（沙田石門安平街6號新貿中心B座1106室）

▲ （黃建輝攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒