【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4員工初步確診　院方：感染源頭有待確認

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，瑪嘉烈醫院荔景大樓內科病房及腫瘤科專科門診先後有4名員工確診，其中3人涉於大樓內科病房工作，包括一名二級病人服務助理早於周一(27日)發病求診，及後初步確診；現時該病房有16名員工被列為密切接觸者，院方將安排59名患者作檢測。

瑪嘉烈醫院今日(29日)晚上表示，一名於荔景大樓內科病房工作的二級病人服務助理周一(27日)因身體不適，前往威爾斯醫院職員診所求診，經檢測後初步確診新冠肺炎；另一名二級病人服務助理上周四(23日)曾與染疫員工於職員宿舍同住一房間，被列為密切接觸者，因出現病徵昨日(28日)前往將軍澳醫院急症室求診，同樣對病毒測試呈陽性反應，二人均正等待進一步檢測結果。

【新冠肺炎】本港今日新增118宗確診個案 累計個案破三千宗

院方指，已立即向相關部門員工提供檢測服務，再發現一名與涉事兩名員工於同一個病房工作的二級病人服務助理，亦初步確診2019冠狀病毒病；經感染控制組追蹤調查後，3名病人服務助理同於荔景大樓內科病房，為住院病人提供臨床個人護理服務。

院方強調，3名員工工作期間一直穿戴個人防護裝備，亦不涉及高風險程序，現階段有16名員工被列為密切接觸者，需入住檢疫中心接受隔離檢疫；現時並無病人被列為密切接觸者，但為謹慎起見，院方已為該內科病房內合共59位病人安排測試。

【新冠肺炎】明愛醫院2名病人入院後確診 該內科病房15名病人被列密切接觸者

另外，一名於腫瘤科專科門診工作的三級病人服務助理，亦因頭痛及喉嚨不適到瑪嘉烈醫院急症室求診，經檢測後初步確診；該員工主要負責於門診入口為病人量度血壓，工作期間一直穿戴個人防護裝備。

院方同時指，經追蹤調查後，無病人或員工被列為密切接觸者，院方已即時安排清潔涉事4名員工的工作地點及留宿房間，而相關內科病房已即時暫停接收新症及出院安排。

發言人補充，4名染疫員工均毋需接觸確診患者，所有個案已呈報衞生防護中心，感染途徑有待中心確認；院方會密切監察病房內及相關職員及病人健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡