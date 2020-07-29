【新冠肺炎】上水屠房至少7宗個案　食環署為使用者作病毒檢測

▲ 上水屠場至少有7宗新冠肺炎個案。 （資料圖片）

食環署今（29日）表示，上水屠房近日出現7宗新冠肺炎相關個案，食環署會為所有進出屠房的持分者，包括營運者、入口商、買手及運輸公司，安排新冠病毒檢測，務求盡快隔離染病人員。



檢測承辦商今明兩日，到屠房取回所有進出屠房持分者的深喉唾液樣本，隨即展開檢測工作，務求盡快完成。此外，上水屠房新增兩名工人對病毒呈初步陽性反應，現時累計個案前後共7宗，即兩宗初步確診及5宗確診個案。

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新增個案的兩名工人，均在屠房負責欄區牲口雜項工作，屠房持分者較早前主動自費，聘請私人醫療機構為其僱員進行病毒檢測，該兩名人士日前分別接獲通知，其測試結果呈初步陽性反應。他們的最後上班日期分別是7月24日及27日。



上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。

食環署：上水屠房運作正常



食環署發言人說，政府十分重視上水屠房的個案，會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。政府與上水屠房已檢視買賣流程，及實施社交距離措施，亦會密切留意事態發展，並按實際情況進一步加強防疫抗疫措施。



發言人表示，上水屠房的運作維持正常，並一直致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

衞生防護中心亦已聯絡涉及兩名工作人員的新增個案進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，並在有需要時安排他們接受檢測或進行隔離。

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責任編輯：吳卓峰